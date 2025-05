’โค้ชแบน‘ และ ‘เอ็นจีวา’ ซิวรางวัลยอดเยี่ยมสองเดือนติดต่อกัน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2568 ของการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก 2024/25 โดยรางวัล Best of the Month ประจำเดือนเมษายน 2568 ประกอบด้วย

โค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายน 2568 เป็นของ ธชตวัน ศรีปาน

“โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน คว้ารางวัล โค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือน ได้เป็นครั้งที่ 3 ของฤดูกาล และยังเป็น เดือนที่สองติดต่อกัน ที่เขาคว้ารางวัลนี้ไปครอง!

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ภายใต้การคุมทีมของเขา ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ขยับขึ้นมาลุ้นแชมป์กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จนถึงนัดสุดท้ายด้วยสถิติการเป็นทีมเดียวที่คว้าชัย 100% ในช่วงเดือนเมษายนแม้จะต้องพลาดแชมป์ด้วยการมีคะแนนน้อยกว่าแค่ 1 คะแนน

ผลงานเดือนเมษายน:

แข่ง 4 นัด

ชนะรวด 4 เกม

ยิง 11 ประตู

เสียเพียง 4 ประตู

ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายน 2568 เป็นของ เอ็นจีวา ราโกโตฮาริมาลาล่า

เอ็นจีวา ราโกโตฮาริมาลาล่า แนวรุกตัวจี๊ดของราชบุรี เอฟซี ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน หลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงทั้งยิงทั้งจ่าย ด้วยความเร็ว เทคนิคเฉียบคม และการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่เฉียบขาด ทำให้เขากลายเป็นอาวุธที่คู่แข่งหยุดยั้งยาก และเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของราชันมังกรจนช่วยทีมจบอันดับ 4 ในรีโว่ ไทยลีก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมในรอบ 11 ปี

สถิติในเดือนเมษายน:

ลงสนาม 4 นัด

ยิง 5 ประตู

แอสซิสต์ 3 ครั้ง

ทำแฮตทริกในเกมกับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด

ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายน 2568 เป็นของ เบนจามิน เดวิส

เบนจามิน เดวิส คว้ารางวัล ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนสุดท้ายของฤดูกาล รีโว่ ไทยลีก 2024/25 กับประตูสุดงามที่เจ้าตัวซัดให้ อุทัยธานี เอฟซี ในนัดที่เสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-1 ลูกยิงไกลสุดเฉียบ ที่ทั้งพลังและความแม่นยำพาเข้าวินแบบไร้ข้อกังขา