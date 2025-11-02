"โค้ชเฮง"สงสารโค้ชใหม่ชลบุรี ยกคำพูดเนวิน ต้องมาพัฒนาสินค้า "เซินเจิ้น"

"โค้ชเฮง" วิทยา เลาหกุล ประธานพัฒนาเทคนิคของสโมสร ชลบุรี เอฟซี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การสรรหาโค้ชคนใหม่ของทีม พร้อมเปรียบเทียบทีมในปัจจุบันและส่งสัญญาณถึงความท้าทายที่รอโค้ชคนต่อไป หลังเกมที่เปิดบ้านแพ้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 1-2
โค้ชเฮงเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า "ถ้าใครมาผมรู้สึกสงสารเขามากเลย" ก่อนจะเปรียบเทียบสภาพทีมของชลบุรี เอฟซี ในปัจจุบัน โดยกล่าวถึงคำพูดของ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ว่า "มันต้องนึกถึงคำพูดคุณเนวิน "เซินเจิ้น"
อย่างไรก็ตาม โค้ชเฮงยังได้ให้ความเห็นในเชิงบวกว่า การพัฒนาทีมก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น "แต่เราพยายามพัฒนาให้เหมือน เซินเจิ้น มีการพัฒนาที่ดี"
พร้อมกันนี้ โค้ชเฮงได้ระบุถึงภารกิจหลักที่โค้ชคนใหม่จะต้องเข้ามาสานต่อว่า "มันก็เป็นงานของโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาที่จะพัฒนาสินค้าเซินเจิ้นให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นงานท้าทายของโค้ช"
โค้ชเฮงยังได้แสดงความคาดหวังต่อโปรไฟล์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ว่า "ผมอยากเห็นคนที่รู้วัฒนธรรมของชลบุรี รู้ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนก่อน โดยเฉพาะเรื่องของ คุณภาพผู้เล่น"