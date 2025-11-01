"โค้ชเจี๊ยบ" แจงเหตุยกเลิก ราชบุรี vs เชียงราย ยันทุกฝ่ายเห็นพ้องแข่งไม่ได้ หวั่นอันตรายต่อผู้เล่น

"โค้ชเจี๊ยบ" สมชาย ไม้วิลัย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสร ราชบุรี เอฟซี ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับแฟนบอลกรณีที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดล่าสุดที่ ราชบุรี เอฟซี พบกับ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีฝนตกหนักจนสนามไม่พร้อมใช้งาน
สมชาย ไม้วิลัย ระบุว่า การตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันไม่ได้มาจากทีมสโมสร แต่เป็นอำนาจของฝ่ายควบคุมการแข่งขันและประเมินเท่านั้น โดยย้ำว่า "ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าไม่สามารถทำการแข่งขันได้"
"สวัสดีครับทุกๆคน ปรกติผมจะไม่ค่อยโพสต์ซักเท่าไหร่แต่อยากทำความเข้าใจกับ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ ทีมเราเองไม่สามารถไปยกเลิกการแข่งขันได้ ฝ่ายควบคุมและประเมินเท่านั้นสามารถทําได้"
"ซี่งทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าไม่สามารถทำการแข่งขันได้ ผมเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้หลายครั้ง ไปเยือนแข่งกับtrue Bangkok เล่นไม่ได้ฝนตกหนักยกเลิกผมเองก็ต้องยอมเพราะเป็นกติกา ที่วางไว้ ทั้งที่เรามีค่าใช้จ่าย อีกเกมส์คือเล่นกับบุรีรัมย์ในบ้านฝนตกน้ำขังเล่นไม่ได้มีบางพื้นที่ที่เล่นได้แต่เราได้คุยกันว่าไม่สมควรที่จะเล่นเพราะมันอันตรายมากสำหรับนักฟุตบอล อาจเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย ท้ายที่สุดขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับที่ตั้งใจมาเชียร์ครับ"
ในท้ายที่สุด ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนราชบุรี เอฟซี ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษากฎกติกาว่า "#ถ้าทุกคนไม่ยอมรับกติกาก็ไม่ต้องมีกติกา"