‘โค้ชอ้น’การันตีฝีเท้า! ชลบุรี ทำตามปรัชญาดัน 5 แข้งเยาวชนขึ้นชุดใหญ่

ชลบุรี เอฟซี เดินหน้าดำเนินงานตามปรัชญาของสโมสรเปิดตัว 5 นักเตะดาวรุ่ง ที่ใส่ชื่อ ลุยศึก ไทยลีก 2025/26 เลกที่ 2 ประกอบด้วย
‘ฉลามชล’ ยังคงเน้นแนวทางในการสร้าง และ พัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชน พร้อมให้โอกาสนักเตะ จากรั้ว ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นขุมกำลังสำคัญของทีมชุดใหญ่ ในอนาคต โดยล่าสุดใส่ชื่อ 5 ดาวรุ่งจากอคาเดมี่ขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ในเลกสอง ประกอบด้วย
- ศิวัช ชมภูวิเศษ เกิดวันที่ 9 เมษายน 2552 ปัจจุบันอายุ 16 ปี 9 เดือน 8 วัน
ดีกรีทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
- ธนกร ปิ่นแก้ว เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ปัจจุบันอายุ17 ปี 5 เดือน 6 วัน
- วทัญญู ในรัศมี เกิดวันที่ 26 มกราคม 2551 ปัจจุบันอายุ 17 ปี 11 เดือน 21 วัน ดีกรีทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
- รัชชานนท์ พูนพัฒนาทรัพย์ เกิดวันที่ 16 มกราคม 2551 ปัจจุบันอายุ 18 ปี
- ธัญพิสิษฐ์ เพียรกสิกรรม เกิดวันที่ 6 มกราคม 2552 ปัจจุบันอายุ 17 ปี 9 วัน ดีกรีทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
โดย "โค้ชอ้น" รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้กล่าวถึง การใส่ชื่อนักเตะทั้ง 5 คน เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ ในครั้งนี้ว่า
"ก่อนอื่นเลย ก็ต้องขอแสดงความยินดี กับ น้องๆ และครอบครัว ของทั้ง 5 คนด้วยครับ ที่วันนี้ทุกๆคนจะได้ขึ้นมาสู่ฟุตบอลอาชีพ กับ ทีมชุดใหญ่ ของ สโมสรชลบุรี เอฟซี อย่างเป็นเต็มตัว"
"ซึ่งผมก็เชื่อว่า นี่เป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนใฝ่ฝัน และ คาดหวังเอาไว้ หลังจากเข้ามาเป็นนักเตะในระบบอคาเดมี่ ของ ชลบุรี เอฟซี ทราบมาว่าหลายคนลงเล่น กับ ทีม U21 มาแล้ว รวมถึงหลายคนก็เป็นนักกีฬาในแผนงานของทีมชาติไทยชุด U17"
"จากการฝึกซ้อมในทุกวันที่ผ่านมา ทุกๆคนแสดงออกมาในด้านของการพัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ ก็ขอให้น้องๆทุกคน มีความตั้งใจฝึกซ้อม มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง เพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ และก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะกำลังหลัก ของสโมสร ชลบุรี เอฟซี และทีมชาติไทย เหมือนกับที่รุ่นพี่ของเราหลายๆคนได้ทำเอาไว้"
"รวมถึงเป็นอีกแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับนักเตะรุ่นน้องๆ ในอคาเดมี่ของเรา ที่มีเป้าหมายอยากก้าวขึ้นมายืนในจุดนี้ ต่อไป"