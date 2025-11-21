'โค้ชวัง' จัดเต็ม! ประกาศชื่อ 23 แข้งช้างศึกล่าทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย
#ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสร สงขลา เอฟซี
#กองหลัง
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
อรรถพล แสงทอง สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
วิชั่น อินอร่าม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชานนท์ ทำมา สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
#กองกลาง
ชัยพล อดทน สโมสร สุโขทัย เอฟซี
สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี
#กองหน้า
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ยศกร บูรพา สโมสร HOUGANG UNITED
ชินเงิน ภู่ต้นหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ธารา ปาร์ค รีโซเทล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ก่อนทำการฝึกซ้อมที่ ยามาโอกา ฮานาซากะ อคาเดมี แล้วเดินทางมาเก็บตัวในสถานที่ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน กำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ต่อไป
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ กัมพูชา และ ติมอร์ เลสเต โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
#Matchday1
📅 วันที่ 3 ธันวาคม 2568
🇹🇱 ติมอร์ เลสเต พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน
📺 TBC
#Matchday2
📅 วันที่ 11 ธันวาคม 2568
🇹🇭 ไทย พบ กัมพูชา 🇰🇭
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน
📺 TBC
ส่วนการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ