โค้ชยอดเยี่ยมลีกบอสเนีย! เมืองทอง เปิดตัว อิวานโควิช นั่งกุนซือใหม่

เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดตัว มาริโอ อิวานโควิช ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ เพื่อกู้วิกฤติทีมในศึกไทยลีก 2025/26 เลกสอง

เทรนเนอร์วัย 50 ปี เพิ่งคว้ากุนซือยอดเยี่ยมของลีกบอสเนียปี 2024-2025 ด้วยผลงานคว้าดับเบิ้ลแชมป์ Bosnian Premier League ฤดูกาล 2024-2025 พร้อม Bosnian Super Cup 2024 และเคยกุมบังเหียนทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวิน่า รุ่น U-19 มาแล้วอีกด้วย 

ในฤดูกาลที่ผ่านมาทำสถิติทั้งซีซั่น ชนะ 33 เสมอ 6 แพ้เพียงแค่ 9 ที่สำคัญมีสถิติยิงไปถึง 89 ประตู เสียเพียง 38 ประตูเท่านั้น

นอกจากนี้สมัยเป็นผู้เล่น อิวานโควิช ในตำแหน่งกองหลังเคยลงสนามในถ้วยสโมสรยุโรปมากกว่า 10 นัด ผ่านการติดทีมชาติโครเอเชียรุ่น U-21 และเคยมีประสบการณ์ในฟุตบอลเอเชียกับลีกระดับสูงอย่าง K-League ที่สโมสร Suwon Bluewings นอกจากนี้ยังเคยเล่นใน บุนเดสลีกา 2 กับสโมสร Chemnitzer FC ในเยอรมันมาแล้วเช่นกัน

กุนซือชาวโครแอต จะเข้ามาทำหน้าที่เฮดโคชทันที เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนเริ่มเลก 2 โดยมีโค้ช ฟราโน่ เฮอร์คาช ทีมงานจากชาติเดียวกันเป็นผู้ช่วยโค้ช และฝ่ายฟิตเนส ขณะที่โค้ชเจษฎา จิตสวัสดิ์, โค้ชดัสกร ทองเหลา และ โค้ชผู้รักษาประตู วิษณุศักดิ์ แก้วเรือง จะยังเป็นทีมงานเช่นเดิม

มาริโอ อิวานโควิช ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า “เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นสโมสรใหญ่ในประเทศไทย เต็มไปด้วยความสำเร็จ และวัฒนธรรมที่สวยงาม ผมยินดีอย่างมากและตั้งตารอที่จะได้ทำงานหนักในเลค 2 ที่จะมาถึงและพบกับแฟนบอลสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด”

