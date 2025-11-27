โค้ชคนที่ 3! พลังกาญจน์ เตรียมตั้ง ‘วสพล’ นั่งกุนซือใหม่

พลังกาญจน์ เอฟซี เตรียมแต่งตั้ง ‘โค้ชเอ็กซ์’ วสพล แก้วผลึก เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เพื่อกูวิกฤติทีมที่หล่นไปรั้งอันดับ 14 ของตารางคะแนนไทยลีกในเวลานี้
พลังกาญจน์ เปลี่ยนจาก ‘โค้ชโอ่ง’ ดุสิต เฉลิมแสน มาเป็น ฆัวกิน โกเมซ แต่กลับยังหาชัยชนะในไทยลีกไม่เจอใน 6 นัดหลังสุด ทำให้อันดับหล่นลงไปท้ายตาราง และเสี่ยงต่อการลุ้นหนีตกชั้น
ล่าสุด พลังกาญจน์ เตรียมตั้ง วสพล แก้วผลึก เข้ามารับหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่ โดยได้เข้ามาพูดคุยกับผู้บริหารสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่า เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
สำหรับ ‘โค้ชเอ็กซ์’ วสพล แก้วผลึก เคยผ่านการทำงานกับหลายสโมสรไทยลีก อีกทั้งยังเคยทำหน้าที่ผู้ช่วยกุนซือ ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ สมัยที่ มาโน่ โพลกิ้ง คุมทีมมาแล้ว