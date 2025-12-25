โค้ชกีฬากรุงเทพฯ รับเป็นรองทุกด้านก่อนพ่ายภัทรบพิตร 0-4 ศึก ASSETWISE BG CUP U19 2025

ภุมรินทร์ มุสิกรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่พ่ายให้กับ ภัทรบพิตร ทีมเด็กอคาเดมีของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แบบขาดลอย 0-4 ในนัดตกค้างของศึกฟุตบอล ASSETWISE BG CUP U19 2025 ส่งผลให้กีฬากรุงเทพฯ ลงสนามไปแล้ว 2 นัด มี 3 คะแนน รั้งอันดับ 4 ของกลุ่ม
เกมดังกล่าว กีฬากรุงเทพฯ เสียประตูตั้งแต่ต้นเกมเพียง 28 วินาทีซึ่งเป็นประตูที่เร็วที่สุดของรายการนี้ โดยผู้ช่วยโค้ชของทีมยอมรับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขัน
“เราเสียเร็วไม่ถึง 1 นาที เกิดจากข้อผิดพลาดของเราเอง เรื่องการตัดสินใจที่จะเล่น ทำให้รูปเกมหลังจากนั้นค่อนข้างยาก”
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬากรุงเทพฯ ยังกล่าวถึงความแข็งแกร่งของคู่แข่งว่า ภัทรบพิตรเป็นทีมที่มีศักยภาพสูง และทีมของตนเองจำเป็นต้องยอมรับความแตกต่างในเชิงคุณภาพของนักเตะ
“เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว เรารู้ว่าเราอาจจะสู้ไม่ได้ แต่เราก็จะสู้ให้เต็มที่ ทั้งผลสกอร์ ผู้เล่น และศักยภาพทีม เรารู้ว่าเด็กเราความสามารถเฉพาะตัว เทคนิคอาจจะไม่ถึง เราเลยต้องอาศัยระบบการเล่น และพยายามลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด”
อย่างไรก็ตาม ภุมรินทร์ยืนยันว่าทีมกีฬากรุงเทพฯ ยังไม่หมดหวัง และพร้อมกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเดินหน้าลุ้นเข้ารอบในเกมที่เหลือ
“สำหรับเรา ต้องกลับไปแก้ไขตัวเองในแมตช์ต่อไป เพราะยังเหลืออีกหลายเกมที่เราจะเก็บคะแนนได้ เรายังหวังเข้ารอบ เราตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อรายการนี้ แม้ว่าสายของเราจะมีทีมที่แข็งหลายทีม แต่ฟุตบอลแข่งกันในสนามเดียวกัน อยู่ที่สภาพจิตใจและสภาพทีมในวันแข่งขัน”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ จะลงสนามพบกับ ราชวินิตบางแก้ว ในศึก ASSETWISE BG CUP U19 2025 วันที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 15.00 น. ที่สนาม Yamaoka Hanasaka Academy 1