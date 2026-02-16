โค่นทีมใหญ่! โค้ช อัสสัมชัญศรีราชา ภูมิใจคว้าแชมป์ BG Cup แบบไม่คาใจ

'โค้ชเบนซ์' นเรศ สมงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เผยการคว้าถ้วย AssetWise BG Cup U19 2025 ครั้งนี้เป็นการคว้าแชมป์แบบไม่มีอะไรให้คาใจตัวเอง เพราะสามารถโค่นทีมใหญ่ๆ มาได้
ในรอบน็อคเอาท์ อัสสัมชัญศรีราชา ล้มทีมใหญ่อย่าง ภัทรบพิตร ซึ่งเป็นอคาเดมี่ของสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 4-2 ก่อนจะถล่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย 4-0 ผ่านเข้ามาดวล อัสสัมชัญธนบุรี ในนัดชิงชนะเลิศ โดยทั้งสองทีมเสมอกันในเวลา 0-0 ทำให้ต้องดวลจุดโทษตัดสิน ก่อนจะเป็น อัสสัมชัญศรีราชา แม่นจุดโทษชนะไป 5-4 ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
หลังจบเกม 'โค้ชเบนซ์' นเรศ สมงาม กุนซือของ อัสสัมชัญศรีราชา กล่าวถึงความสำเร็จของทีมว่า “เกมนี้คุณภาพทั้งสองทีมไม่ต่างกัน มันอยู่ที่จังหวะ อาจไม่มีสกอร์ แต่จุดโทษเราก็ซ้อมมา ผมภูมิใจกับเด็กๆ ทุกคน"
"ผมดีใจที่ได้เจอ ภัทรบพิตร ได้เจอทีมใหญ่ๆ หมดเลย ผมจะได้ไม่ต้องคาใจที่เราได้แชมป์ แต่เราไม่ได้เจอทีมใหญ่เลย ดีใจที่ได้เจอมันเป็นเกมที่มีคุณภาพ และสามารถผ่านเข้ามาป้องกันแชมป์ได้"
"ผมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาแล้ว เด็กๆ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ผมว่าดีแล้วที่เราชนะได้ วันนี้เราไม่มีอะไรจะเสีย แต่วันนี้มันเป็นวันที่ดีของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา"
"ผู้บริหารทำงานหนัก ผมอยากจะขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงสตาฟฟ์โค้ช และเด็กๆ การทำงานหนักมันมีผลกลับมาหาพวกเขาแล้ว การทำงานหนักทำให้เรามีวันนี้" ‘โค้ชเบนซ์’ กล่าวปิดท้ายด้วยการให้เครดิตทีมงานเบื้องหลัง และลูกทีมทุกคน