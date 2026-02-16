Goal.com
สด
อัสสัมชัญศรีราชา
กิตติธัช ศรีสุข

โค่นทีมใหญ่! โค้ช อัสสัมชัญศรีราชา ภูมิใจคว้าแชมป์ BG Cup แบบไม่คาใจ

'โค้ชเบนซ์' นเรศ สมงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เผยการคว้าถ้วย AssetWise BG Cup U19 2025 ครั้งนี้เป็นการคว้าแชมป์แบบไม่มีอะไรให้คาใจตัวเอง เพราะสามารถโค่นทีมใหญ่ๆ มาได้

ในรอบน็อคเอาท์ อัสสัมชัญศรีราชา ล้มทีมใหญ่อย่าง ภัทรบพิตร ซึ่งเป็นอคาเดมี่ของสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 4-2 ก่อนจะถล่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย 4-0 ผ่านเข้ามาดวล อัสสัมชัญธนบุรี ในนัดชิงชนะเลิศ โดยทั้งสองทีมเสมอกันในเวลา 0-0 ทำให้ต้องดวลจุดโทษตัดสิน ก่อนจะเป็น อัสสัมชัญศรีราชา แม่นจุดโทษชนะไป 5-4 ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย

หลังจบเกม 'โค้ชเบนซ์' นเรศ สมงาม กุนซือของ อัสสัมชัญศรีราชา กล่าวถึงความสำเร็จของทีมว่า “เกมนี้คุณภาพทั้งสองทีมไม่ต่างกัน มันอยู่ที่จังหวะ อาจไม่มีสกอร์ แต่จุดโทษเราก็ซ้อมมา ผมภูมิใจกับเด็กๆ ทุกคน"

"ผมดีใจที่ได้เจอ ภัทรบพิตร ได้เจอทีมใหญ่ๆ หมดเลย ผมจะได้ไม่ต้องคาใจที่เราได้แชมป์ แต่เราไม่ได้เจอทีมใหญ่เลย ดีใจที่ได้เจอมันเป็นเกมที่มีคุณภาพ และสามารถผ่านเข้ามาป้องกันแชมป์ได้"

"ผมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาแล้ว เด็กๆ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ผมว่าดีแล้วที่เราชนะได้ วันนี้เราไม่มีอะไรจะเสีย แต่วันนี้มันเป็นวันที่ดีของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา"

"ผู้บริหารทำงานหนัก ผมอยากจะขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงสตาฟฟ์โค้ช และเด็กๆ การทำงานหนักมันมีผลกลับมาหาพวกเขาแล้ว การทำงานหนักทำให้เรามีวันนี้" ‘โค้ชเบนซ์’ กล่าวปิดท้ายด้วยการให้เครดิตทีมงานเบื้องหลัง และลูกทีมทุกคน

โฆษณา
0