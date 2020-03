โควิด-19 เป็นเหตุ! แฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านพบบาเซิล 2 นัด แทนเกมเยือน

ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต จะทำการเปิดบ้านพบ เอฟซี บาเซิล 2 นัด ในเกมยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย แทนการแข่งขันแบบเหย้า-เยือน รวมถึงมีโอกาสสูงมากที่จะเตะสนามปิดโดยไร้แฟนบอลด้วย เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

สถานการณ์ของยุโรปค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากไวรัสโคโรนา โดยประเทศเยอรมันของอินทรีแดงดำ มียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,500 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เองก็หนักไม่แพ้กัน จากยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดที่พุ่งขึ้นมามากกว่า 600 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ด้วยเหตุนี้ ทำให้บาเซิลที่บินมาเก็บตัวฟาดแข้งกับแฟรงค์เฟิร์ต ไม่สามารถบินกลับประเทศได้ ทางยูโรป้าจึงแก้ปัญหานี้โดยการให้ทีมจากเยอรมันลงสนามเป็นเจ้าบ้าน 2 นัดแทน

ℹ️ Subject to further unforeseeable developments, the return leg against @FC_Basel_en will also be played in Frankfurt. Given the current situation regarding the coronavirus, that game is also highly likely to be played behind closed doors.#SGEuropa pic.twitter.com/yYKF4S4JtY