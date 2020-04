โควิด-19 ทำพิษ! หงส์สั่งพักงานสต๊าฟฟ์แต่จ่ายค่าจ้างเท่าเดิม

ลิเวอร์พูล แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าพวกเขาสั่งพักงานพนักงานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกแมตช์พรีเมียร์ลีก ทว่ายังจ่ายเงินเต็มจำนวน จนกว่าการประชุมเรื่องลดค่าจ้างจะได้ข้อสรุป

โดยรายได้ของพนักงานนั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 80 % และหงส์แดงจะจ่ายให้ใน 20% ที่เหลือ เพื่อให้รายได้ไม่ลดลง

สหราชอาณาจักร กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดสูงถึง 38,000 ราย และเสียชีวิตไปมากกว่า 3,600 ราย

"ลิเวอร์พูลพักงานพนักงานบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการที่พรีเมียร์ลีกถูกยกเลิก แต่สโมสรยืนยันได้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะได้รับค่าจ้าง 100% เพื่อที่จะไม่ทำให้พวกเขาเสียผลประโยชน์" แถลงการณ์ของลิเวอร์พูล ระบุ

"เดือนที่แล้วสโมสรก็ยืนยันแล้วว่าจะจ่ายค่าจ้างให้กับทั้งพนักงานที่ทำงานในวันที่มีการแข่งขัน และวันที่ไม่มี ระหว่างที่พรีเมียร์ลีกถูกยกเลิกอยู่นี้"

"และขณะนี้เรากำลังพูดคุยอย่างต่อเนื่องเรื่องลดเงินค่าจ้างช่วงเวลาที่ไม่มีการแข่งขัน ด้วยเหตุที่การประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อน ผลตอนนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการอยู่"

