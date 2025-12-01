โคราชต้องรอด! เปิดตัว “โค้ชอั๋น” - ทีมสตาฟฟ์ใหม่กู้วิกฤติสโมสร

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ได้เปิดตัว “โค้ชอั๋น” สุรพงษ์ คงเทพ อย่างเป็นทางการ เพื่อกู้วิกฤติทีมที่ผลงานย่ำแย่รั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนน ไทยลีก 2025/26
สวาทแคท เพิ่งแยกทางกับ "โค้ชหระ" อิสสระ ศรีทะโร ที่ตัดสินใจขอลาออกจากกุนซือหลังพาทีมบุกแพ้ อุทัยธานี เอฟซี 7-0 ในเกมไทยลีก 2025/26 นัดที่ 13 ทำให้ 11 เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลย
การมาของ “โค้ชอั๋น” ได้นำทีมงานชุดใหม่ ประกอบไปด้วย ทศพล สีดาพันธุ์ (โค้ชฟิตเนส), ทวีศักดิ์ โมราศิลป์ (ผู้ช่วยโค้ช ) , จักรพงศ์ ใหญ่โต (ผู้ช่วยโค้ช ) , สุปรีชา เครือบคนโท (โค้ชผู้รักษาประตู ),ไพศาล จันทร์ประเสริฐ (โค้ชผู้รักษาประตู ) เข้ามาร่วมงานด้วย
สำหรับ “โค้ชอั๋น” สุรพงษ์ คงเทพ เป็นผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนส์ที่มากประสบการณ์ ผ่านงานการคุมทีมสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศมามากมาย อาทิเช่น พัทยา ยูไนเต็ด, สมุทรปราการ ซิตี้, เชียงใหม่ เอฟซี, สุโขทัย เอฟซี, เชียงใหม่ ยูไนเต็ด, การท่าเรือ เอฟซี และ ราชบุรี เอฟซี
ทั้งนี้ “โค้ชอั๋น” ได้ให้ สัมภาษณ์ว่า “จริงๆแล้วโคราชเป็นสโมสรที่สามารถยิ่งใหญ่ได้ สโมสรไม่ควรจะต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ ผมอยากให้สโมสรกลับมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่”
“ส่วนเป้าหมายอันดับแรกที่ผมได้รับมอบหมายมาจากนาย เทวัญ ลิปตพัลลภ คือทำทีมให้หลุดพ้นโซนตกชั้นให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก”
“สำหรับการเสริมนักเตะในช่วงเลกที่สอง มีแน่นอนครับ ทางทีมงานได้ดูและได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน”
สถานการณ์ปัจจุบัน สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี รั้งอันดับที่ 16 ของการแข่งขัน บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีก หนึ่ง ซึ่งในการแข่งขันนัดถัดไป สวาทแคท จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 18:30 น.