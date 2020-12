โค้ชเซาแธมป์ตันชวดคุมทัพ หลังครอบครัวติดโควิด-19

ราล์ฟ ฮาเซนฮึทเทิล กุนซือของเซาแธมป์ตัน ต้องพลาดการลงคุมทัพข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้ (29 ธันวาคม) ที่จะพบกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19

สมาชิกในครอบครัวของเทรนเนอร์ชาวออสเตรียมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นายใหญ่แห่งทัพนักบุญต้องเข้ากักตัวเพื่อประเมินอาการทันที

ส่วนเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้ที่จะเปิดบ้านพบกับขุนค้อนนั้น ต้องใช้สตาฟฟ์โค้ชคุมทัพข้างสนามแทนไปก่อน โดยที่ทาง ฮาเซนฮึทเทิล จะคอยสั่งการทีมงานอยู่ที่บ้านผ่านทางวิดีโอคอลนั่นเอง

Ralph Hasenhüttl will be absent from the dugout tonight, following a positive Covid-19 test in his household.



The #SaintsFC boss will manage the game remotely and be in touch with his coaching staff throughout: