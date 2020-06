มาร์โก รอยส์ แนวรุกตัวเก่งของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สลัดอาการบาดเจ็บสามารถกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วในวันนี้

กัปตันทัพเบเฟาเบ ไม่ได้ลงสนามช่วยทีมตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเขาเกือบที่จะกลับมาลงสนามได้ตั้งแต่เกมเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ทว่าสภาพร่างกายของเขาไม่ฟิตสมบูรณ์และคาดว่าเขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้วด้วยซ้ำ

อ่านบทความต่อด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม รอยส์ ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้ง และมีลุ้นกลับมาลงสนามในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ รอยส์ทำไป 12 ประตู กับ 7 แอสซิสต์ จาก 26 เกมในทุกรายการในซีซันนี้



When you’re finally back on the pitch with your boys! 🗣 pic.twitter.com/A6U8jeqpeI