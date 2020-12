โกลเด้นโกลคืนชีพ! เกมเมอร์ FIFA 21 สร้างกฎช่วยคว้านักเตะ Icon

ชาวเกมเมอร์จากเกม FIFA21 ตั้งกฎโกลเด้นโกลขึ้นมาเพื่อช่วยร่นเวลาในการทำภารกิจเก็บโทเค็น Icon ในโหมด FIFA Ultimate Team

EA Sports ได้ทำการปล่อยภารกิจ Icon Swaps ตัวแรกของภาค FIFA 21 ออกมา โดยเงื่อนไขที่ผู้เล่นจะได้โทเค็น นักเตะในตำนานในแพ็คดังกล่าวนั้นจะต้องเล่นผ่านโหมด FUT Friendlies 5 ภารกิจ และ Squad Battles อีก 3 รวมทั้งสิ้น 8 ภารกิจ

ทว่าหากคำนวนแล้วเกมเมอร์ต้องชนะแมตช์ให้ได้ทั้งหมดถึง 45 เกมโดยไม่แพ้เลยซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากและกินเวลา ดังนั้นบรรดาเกมเมอร์จึงได้รวมใจกันตั้งกฎโกลเด้นโกลในตำนานขึ้นมาสำหรับภารกิจนี้ ซึ่งก็คือหากเขา้แข่งขันในโหมด FUT Friendlies ผู้ที่โดนยิงประตูแรกของเกมนั้นจะต้องกดยอมแพ้ทันที

ทั้งนี้ภารกิจ Icon Swap 1 ประกอบไปด้วย เนมานยา วิดิช 7 โทเคน, จอร์จี้ ฮาจี้ 9 โทเคน, ดาวอร์ ซูเคอร์ 11 โทเคน, โรนัลด์ คูมัน 13 โทเคน, แฟรงค์​ ไรการ์ด 14 โทเคน, เธียร์รี อองรี 17 โทเคน รวมไปถึงแพ็คต่าง ๆ ที่จะเป็นรางวัลในภารกิจนี้ด้วย

