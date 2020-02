โกลผีผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมมิวนิคสิ้นลมแล้ว

แฮร์รี เกร็ก อดีตผู้รักษาประตูของแมนฯยูฯ หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมมิวนิค เสียชีวิตลงแล้ว

เกร็กได้รับการยกย่องว่าเป็น 'Hero of Munich' เพราะนอกจากเขาจะรอดชีวิตมาได้แล้ว เขายังได้ช่วยเหลือ บ็อบบี้ ชาร์ลตัน และ เดนนิส วิโอเล็ต สองเพื่อนร่วมทีม รวมถึงเด็กน้อยวัย 20 เดือน ออกมาจากเครื่องบินที่กำลังถูกไฟลุกไหม้ด้วย

ล่าสุดเกร็กในวัย 87 ปี เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วที่โรงพยาบาลในบ้านเกิด ซึ่งปีศาจแดงและสมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์เหนือก็ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของเขา

ทั้งนี้ เกร็กลงเฝ้าเสากับแมนฯยูฯในระหว่างปี 1957-1966 รวมแล้ว 210 เกม

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm