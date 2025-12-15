แอสซิสต์สูงสุดตลอดกาล! การท่าเรือ ยก ปกรณ์ ตำนานสโมสร หลังแยกทาง

สโมสร การท่าเรือ เอฟซี แถลงแยกทาง ปกรณ์ เปรมภักดิ์ ปีกขวาของทีมอย่างเป็นทางการ หลังจบการแข่งขัน เลกแรก ของศึกไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 พร้อมยกให้เป็นผู้เล่นระดับตำนานของสโมสร ในฐานะเจ้าของสถิติแอสซิสต์สูงสุดตลอดกาล ด้วยผลงาน 74 แอสซิสต์ รวมทุกรายการ
ดาวเตะวัย 32 ปี ย้ายมาค้าแข้งในแพท สเตเดียม ตั้งแต่ฤดูกาล 2016 ในช่วงที่ทีมตกชั้นลงไปสู่ศึกไทยลีก 2 ก่อนพาทีมกลับสู่ไทยลีกได้ทันทีในฤดูกาล 2017 อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญพา สิงห์เจ้าท่า คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย รายการช้าง เอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี เมื่อฤดูกาล 2019
รวมถึงยังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของทีม ทั้งการเข้าร่วมศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ครั้งแรก และ คว้าแชมป์รายการ PIALA Presiden 2025 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะสโมสรต่างประเทศทีมแรก
นอกจาก ลงเล่นไปถึง 279 นัดรวมทุกรายการ ยิงไป 39 ประตู และ 74 แอสซิสต์ให้ทีมแล้ว ปกรณ์ เปรมภักดิ์ ยังการันตีคุณภาพฝีเท้าด้วยรางวัลส่วนตัวอีกมากมาย โดยเฉพาะในฤดูกาล 2021/22 ที่คว้าตำแหน่งท็อปแอสซิสต์สูงสุด ไทยลีก ด้วยผลงาน 11 ครั้ง และ ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลอีกด้วย