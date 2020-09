แอตฯมาดริดแถลง คอสต้า-อาริอาส ติดเชื้อโควิด-19

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงยืนยันว่า ดีเอโก้ คอสต้า และ ซานติอาโก้ อาริอาส สองนักเตะชุดใหญ่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทัพตราหมี วางกำหนดการเรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลาลีกาสเปนฤดูกาลใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมา โดยก่อนจะเริ่มทำการซ้อม ทุกคนในทีมต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกัน

โดยผลกรากฎว่า คอสต้า และ อาริอาส คือสองนักเตะชุดใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยทั้งสองคนถูกแยกกักตัวและจะไม่มีส่วนร่วมกับการเตรียมทีมจนกว่าพวกเขาจะหายเป็นปกติ

Our first team players underwent the pre-season tests on Thursday, except for those who are currently on international duty and Diego Costa and Arias, who tested positive during their holidays and are currently isolating.



➡ https://t.co/Pv2TrN9wH2