แสบ ๆ คัน ๆ! มูเหน็บ VAR พักจิบชาจังหวะนอกเกมโรเบิร์ตสัน

โชเซ มูรินโญ กุนซือของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์​ แอบเหน็บทีมงาน VAR มัวแต่จิบชาจนพลาดดูจังหวะนอกเกมของ แอนดริว โรเบิร์ตสัน ที่น่าจะเป็นใบแดงโดยตรง

สเปอร์ส ไม่อาจหยุดความร้อนแรงของทัพหงส์แดงได้ หลังเปิดบ้านพ่ายไป 0-1 โดยทีมเยือนได้ประตูชัยจาก โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน ในครึ่งแรก

โดย นายใหญ่ทัพไก่เดือยทอง ดูเหมือนจะหัวเสียกับจังหวะที่กัปตันทีมชาติสก็อตแลนด์ เข้าปะทะโดยเปิดปุ่มยันใส่หน้าแข้งของ จาเฟต ทังกังกา และอีกจังหวะที่แอบแถมใส่ โทบี้ อัลเดอร์แวเรลด์

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ผมเคยบอกไปแล้วนะตอนที่ทำงานกับพวกคุณ ผมบอกตอนที่พวกเขาเอาชนะแมนฯซิตี้ ว่าพวกเขานั้นยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งในทุกตำแหน่ง" มูรินโญ เผย

"เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาโชคดี พวกเขารอดเสียประตู พวกเขาโชคดี เพราะพวกเขาน่าจะจบเกมโดยเหลือ 10 คนเพราะ VAR ในตอนนั้น พวกเขากำลังพักจิบชาอยู่ และไม่ได้ดูจังหวะใบแดงของ โรเบิร์ตสัน"

"They were lucky. They could perfectly finish the game with ten, because the VAR at that time, they were having a tea and they didn't watch Robertson for a red card.



Jose Mourinho believes Andy Robertson was fortunate to escape a red card for his challenge on Japhet Tanganga... pic.twitter.com/D4pGnGVCFJ