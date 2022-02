แสบ! อาร์เซนอลแซวสเปอร์สไร้ถ้วยในเว็บสินค้าสโมสร

arsenaldirect.arsenal.com เว็บไซต์ขายสินค้าอย่างเป็นทางการของอาร์เซนอลสุดแสบ เมื่อใส่ข้อความแซว ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ว่าไร้ถ้วยแชมป์ในตู้โชว์

ข้อความดังกล่าวจะปรากฎขึ้น เมื่อเข้าไปทางเว็บไซต์ arsenaldirect.arsenal.com แล้วกดไปที่บริเวณตะกร้ามุมขวามือ ก็จะขึ้นข้อความว่า "YOUR BASKET IS AS EMPTY AS TOTTENHAM’S TROPHY CABINET" ซึ่งหมายถึง "ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่าเหมือนกับตู้เก็บถ้วยรางวัลของท็อตแนม"

ขณะที่ล่าสุด อาร์เซนอลได้แถลงชี้แจ้งเรื่องนี้ว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคใจความว่า "สิ่งนี้ถูกโพสต์ไปยังไซต์ด้วยความผิดพลาด โดยไม่มีการตรวจสอบ และการอนุมัติที่เหมาะสม และจะถูกลบออกโดยเร็วที่สุด"

ทั้งนี้ สเปอร์ส ร้างราความสำเร็จมาอย่างยาวนาน โดยครั้งล่าสุดที่พวกเขาประสบความสำเร็จ ต้องย้อนไปไกลถึงการคว้าแชมป์ลีกคัพเมื่อปี 2008 เลยทีเดียว ตรงกันข้ามกับ อาร์เซนอล ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอฟเอคัพไปเมื่อปี 2020