แวร์เนอร์ ผงาดดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลไลป์ซิกก่อนซบเชลซี

ติโม แวร์เนอร์ กองหน้าตัวเก่งของ แอร์เบ ไลป์ซิก ผงาดขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของสโมสรในเกมนัดสุดท้ายของเขากับทีม ก่อนย้ายร่วมทีมเชลซี

แนวรุกทีมชาติเยอรมัน ลงสนามเป็นเกมสุดท้ายให้กับทัพไลป์ซิกในเกมนัดปิดฤดูกาลบุนเดสลีกา ก่อนเจ้าตัวเหมาคนเดียวสองประตูพาทีมบุกชนะเอาส์บวร์ก 2-1 จบอันดับที่ 3 ของลีก

โดยประตูแรกในเกมดังกล่าวทำให้ แวร์เนอร์ ขึ้นแท่นเป็นดาวซัลโวสูงสุดของสโมสรคนใหม่ที่ 94 ประตู ก่อนเจ้าตัวมาบวกเพิ่มอีกประตูท้ายเกมทำให้ยอดรวมสถิติเป็น 95 ประตู ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทัพสิงห์บลูส์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้

9️⃣4️⃣ goals 😮



Werner caps off his final appearance with Leipzig by becoming the club's all-time highest goalscorer 👏



