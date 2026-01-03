แรบบิทซามูไร! บีจี ปทุมฯ เปิดตัว 'ทากากิ' อดีตแข้งอัลบิเร็กซ์⁣

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว โยชิอากิ ทากากิ แนวรุกชาวญี่ปุ่น วัย 33 ปี ที่เพิ่งแยกทางกับ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ มาร่วมทีมในช่วงเลกสองของไทยลีก 2025/26
สำหรับ ทากากิ เริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับ โตเกียว เวอร์ดี้ ในปี 2011 จากนั้นย้ายไปค้าแข้งกับ อูเทร็คท์ ทีมในศึกเอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ ในปีถัดมา ก่อนที่ปี 2014 จะย้ายกลับมาเล่นในญี่ปุ่นอีกครั้งกับ ชิมิสึ เอส-พัลส์ และในปี 2015 ถูก โตเกียว เวอร์ดี้ ยืมตัวไปร่วมทีม กระทั่งปี 2018 ทากากิย้ายไปร่วมทัพ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ และลงสนามช่วยทีมไปมากถึง 246 นัด ขณะที่ในนามทีมชาติ ทากากิ เคยผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่น U23 มาแล้ว
โยชิอากิ ทากากิ เป็นนักเตะญี่ปุ่นรายล่าสุดในทีมเดอะ แรบบิท ต่อจาก กาคุโตะ โนสึดะ, ทาคากิ โอเสะ (โอนสัญชาติเป็นกัมพูชา), โทโมยูกิ โดอิ และ ริคุ มัตสึดะ (นักเตะใหม่)