โยชิอากิ ทากากิBGPU
ณัฐพงษ์ แสนสน

แรบบิทซามูไร! บีจี ปทุมฯ เปิดตัว 'ทากากิ' อดีตแข้งอัลบิเร็กซ์⁣

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว โยชิอากิ ทากากิ แนวรุกชาวญี่ปุ่น วัย 33 ปี ที่เพิ่งแยกทางกับ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ มาร่วมทีมในช่วงเลกสองของไทยลีก 2025/26⁣

สำหรับ ทากากิ เริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับ โตเกียว เวอร์ดี้ ในปี 2011 จากนั้นย้ายไปค้าแข้งกับ อูเทร็คท์ ทีมในศึกเอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ ในปีถัดมา ก่อนที่ปี 2014 จะย้ายกลับมาเล่นในญี่ปุ่นอีกครั้งกับ ชิมิสึ เอส-พัลส์ และในปี 2015 ถูก โตเกียว เวอร์ดี้ ยืมตัวไปร่วมทีม กระทั่งปี 2018 ทากากิย้ายไปร่วมทัพ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ และลงสนามช่วยทีมไปมากถึง 246 นัด ขณะที่ในนามทีมชาติ ทากากิ เคยผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่น U23 มาแล้ว⁣

โยชิอากิ ทากากิ เป็นนักเตะญี่ปุ่นรายล่าสุดในทีมเดอะ แรบบิท ต่อจาก กาคุโตะ โนสึดะ, ทาคากิ โอเสะ (โอนสัญชาติเป็นกัมพูชา), โทโมยูกิ โดอิ และ ริคุ มัตสึดะ (นักเตะใหม่)⁣

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0