แรงอีกแล้ว! โครสคอมเมนต์ข่าวเบก้าโยกค้าแข้งลีกซาอุ “น่าละอาย”

มิดฟิลด์ราชันชุดขาวคอมเมนต์ข่าวการย้ายทีมของมิดฟิลด์ดาวรุ่งสแปนิชที่กำลังจะย้ายไปค้าแข้งในลีกซาอุ

อินสตาแกรมของ โทนี โครส กองกลาง เรอัล มาดริด คอมเมนต์ในข่าวการย้ายไปค้าแข้งกับ อัล อาห์ลี ในซาอุดิอาระเบียของ กาบี้ เบก้า ว่าเป็นเรื่องน่าละอาย

ตามรายงานของ Fabrizio Romano เผยว่า อัล อาห์ลี สโมสรในซาอุดิ โปร ลีก บรรลุข้อตกลงคว้ามิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย 20 ปีไปร่วมทีม แม้ก่อนหน้านี้นักเตะจะตกเป็นข่าวกับทั้ง เชลซี, ลิเวอร์พูล รวมถึง นาโปลี ที่ใกล้เคียงโอกาสคว้าตัวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนนักเตะจะตัดสินใจย้ายไปค้าแข้งกับ อัล อาห์ลี ในศึกซาอุดิ โปร ลีก

หลังจาก Romano ประกาศ Here We Go ดีลย้ายทีมของ เบก้า ในโลกโซเชียลได้แคปภาพแอคเคาท์อินสตาแกรมของ โทนี โครส ไปคอมเมนต์ว่า “น่าละอาย” ในข่าวดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นไปในเชิงผิดหวังที่นักเตะเลือกย้ายไปค้าแข้งในซาอุด้วยวัยเพียง 20 ปีเท่านั้น ซึ่ง โครส เป็นนักเตะที่มักจะพูดหรือวิจารณ์คนอื่นตรง ๆ เป็นประจำอยู่แล้ว