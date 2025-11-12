แม้เวลาเตรียมทีมน้อย! ฮัดสัน ยิ้มออกแข้งช้างศึกตอบสนองแท็คติกได้ดี

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย เปิดเผยว่า นักเตะในทีมตอยสนองต่อแท็คติก และไอเดียการเล่นของเขาได้ดี แม้จะมีเวลาเตรียมทีมน้อย ก่อนลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษ พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน นี้
ช้างศึก เพิ่งร่วมตัวเข้าแคมป์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และเพิ่งได้นักเตะลงซ้อมครบทั้ง 23 คน จากการซ้อมช่วงเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจาก ปรเมศย์ อาจวิไล แนวรุกจาก จูบิโล อิวาตะ เดินทางเข้ามาสมทบทีมเป็นที่เรียบร้อย
“การเตรียมทีมเรามีเวลาฝึกเพียงสองวัน ในวันแรกเรามีการรีควอเวอร์รี่ร่างกายของนักกีฬาทุกคน แต่เมื่อวานนี้เป็นการฝึกซ้อมที่สำคัญที่สุดซึ่งทุกคนสามารถทำออกมาได้ดี นักกีฬาทุกตอบสนองในไอเดียได้ดีมาก เรื่องของเป้าหมายแน่นอนว่ามีเพียงอย่างเดียวคือเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้”
“ในรายของจู๊ด เบลล์กับการเข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ถือว่ามีภาษากายที่ค่อนข้างแฮปปี้ ซึ่งเมื่อวานที่เราจะการซ้อมที่สำคัญทำให้ได้เห็นคุณภาพในตัวจู๊ด เบลล์ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะและโปรไฟล์ รวมถึงมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างดี ตัวเขาเองมีความสุขที่ได้อยู่ในแคมป์และเข้ากับคนอื่นได้ดีมาก”
“อย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเตรียมตัวและเรื่องของผู้เล่นในแคมป์ด้วย ซึ่งอาจจะมีเวลาค่อนข้างน้อยในการเตรียมทีม เราเองต้องสอดแทรกไอเดียการเล่นเข้าไปด้วยเพื่อหาผู้เล่นตัวจริง ในการฝึกซ้อมได้เห็นฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคนทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนใจในเรื่องของผู้เล่นตัวจริง”
“แต่เป้าหมายของเราไม่ต่างกันคือต้องเก็บชัยชนะทั้งสองเกม รวมถึงเราจะต้องสร้างผู้เล่นที่ดีพอจะเป็นตัวจริงให้มากขึ้น ผมเองมีผู้เล่นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบสนองในเรื่องของแทคติกได้ดีด้วย และการมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์เรื่องแทคติกได้ดีด้วย”
“นิโคลัส(มิคเกลสัน) เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของการเล่นและทัศนคติ เขามีความแข็งแรง ดุดัน และพยายามเล่นฟุตบอลไปข้างหน้า ซึ่งเราโชคดีที่เขาสามารถเล่นแบ็คได้ทั้งสองฝั่ง แต่แคมป์ครั้งนี้เรามีแบ็คที่เล่นเท้าซ้ายเป็นปกติอยู่แล้วอย่าง เควิน(ดีรมรัมย์) ซึ่งผมติดตามเขามาตลอดกับต้นสังกัด”
“เรามีเวลาเตรียมทีมเพียงสองวัน มันไม่ใช่ข้ออ้างแต่เป็นความจริงที่เราต้องเจออยู่ ซึ่งเราพยายามบอกจุดที่ต้องโฟกัสเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ ผู้เล่นทุกคนสามารถตอบสนองได้ดี ผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทำประตูได้อย่างถล่มทลายในเกมแรก แต่เป้าหมายคือแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เราจะต้องเล่นเต็มที่ เพื่อให้เกียรติทีมชาติสิงคโปร์ ผู้เล่นสิงคโปร์หลายคนที่เราอาจจะคุ้นเคยกัน ซึ่งเราเตรียมแผนการเล่นไว้อย่างดีแล้ว”
“หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีปฏิกิริยาของแฟนบอลหรือความรู้สึกที่หลากหลาย ซึ่งผมเข้าใจและเคารพ เราจะต้องเตรียมทีมและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองแฟนบอลและให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำลงไป ผมอยากให้นักเตะแสดงผลงานออกมาให้ได้ดี และเข้ารอบเอเชียนคัพต่อไป เพราะศักยภาพทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องสนับสนุนผม แต่อย่างน้อยขอให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาสนับสนุนนักกีฬาที่พยายามทำอย่างเต็มที่ ในครั้งนี้และครั้งต่อไป”
ด้าน “สุภโชค สารชาติ" กล่าวว่า “เกมในครั้งนี้เราน่าจะได้ลองแผนการเล่นใหม่ๆ แทคติกใหม่ๆที่โค้ชอยากจะลองด้วย รวมถึงมีผู้เล่นใหม่ๆที่อาจจะได้ลงสนามในเกมนี้ ถือเป็นการเตรียมทีมเพื่อเกมที่เราจะพบกับศรีลังกาด้วยครับ สำหรับผมไม่ว่าจะตอนไหนบรรยากาศทีมชาติค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่การได้นักเตะอย่างจู๊ดหรือพี่ๆคนอื่นเข้ามา มันทำให้บรรยากาศในทีมเป็นไปในทางที่ดี เพราะทุกคนเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะส่งผลถึงฟอร์มการเล่นในสนามที่มีพี่ๆคอยพูดคุยจัดการเรื่องนอกสนามให้ด้วย”
“ผมเป็นนักฟุตบอลเห็นข่าวต่างๆมามากมาย และเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคน แต่สำหรับนักฟุตบอลแล้วแฟนบอลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ หากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนาม พวกเราคงรู้สึกแปลกๆ แต่ยังเคารพการตัดสินใจของทุกคน เราเล่นในบ้านหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์คงรู้สึกแปลกๆ อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆ พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุด”
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี เอชดี 32, Youtube : BG Sports และ แอพพลิเคชั่น TrueVisions NOW