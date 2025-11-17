แม้ห่างกัน 100 อันดับ! นายกส.บอลศรีลังกา หวังเซอร์ไพรส์ล้ม “ช้างศึก” ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบเอเชียนคัพ

จัสวาร์ อูมาร์ นายกสมาคมฟุตบอลศรีลังกา แสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อโอกาสของทีมชาติศรีลังกา ก่อนเกมสำคัญพบกับทีมชาติไทย ในศึกฟุตบอลเอเอฟซี เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ซึ่งจะลงสนามในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ แม้จะมีแรงกิ้งฟีฟ่าเป็นรอง “ช้างศึก” เกือบ 100 อันดับก็ตาม
ปัจจุบัน ศรีลังกาอยู่ในอันดับ 193 ของโลก ส่วนทีมชาติไทยรั้งอันดับ 96 แต่ผลงานที่เกินความคาดหมายในรอบคัดเลือกครั้งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารของศรีลังกายังมองเห็นโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไป
อูมาร์เปิดเผยว่า เดิมทีรายการนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของทีม แต่สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้พวกเขามีแรงผลักดันมากขึ้น “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราทำผลงานได้เกินความคาดหมาย เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก ไม่เคยอยู่ในแผนของเรา เป้าหมายจริงๆ คือ SAFF Cup 2026 แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแค่การเตรียมทีม กลับกลายเป็นโอกาสสำคัญ”
ในส่วนของการที่ทีมชาติไทยเพิ่งเปลี่ยนกุนซือเป็น แอนโธนี ฮัดสัน เจ้าตัวระบุว่าไม่ได้ทำให้แนวทางของศรีลังกาต้องปรับเปลี่ยนใดๆ “การเปลี่ยนโค้ชไทยไม่ได้กระทบแนวทางของเรา อาจเปลี่ยนแท็กติกบ้าง แต่ผู้เล่นยังเป็นชุดเดิม”
อูมาร์ยังมองถึงโอกาสทางเทคนิค หากศรีลังกาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการชนะไทยได้ ซึ่งจะทำให้ทีมมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายทันที “หากเราเอาชนะประเทศไทยด้วยผลต่างประตูที่ดี เราก็มีความหวัง เพราะเกมต่อไปของไทยคือการเจอเติร์กเมนิสถาน ส่วนศรีลังกาจะพบไชนีส ไทเป ที่ฟอร์มตกลง เราอาจมีโอกาสคว้าชัยด้วยสกอร์ขาดได้”