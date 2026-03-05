แม้จ่ายแพงกว่า! เบลเล่าเบื้องหลังคุยแมนฯ ยูฯก่อนเลือกซบมาดริด

แกเร็ธ เบล เปิดเผยในรายการ Stick to Football podcast ว่าเขาได้พูดคุยกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จริงก่อนที่จะย้ายตามความฝันไปร่วมทีม เรอัล มาดริด
ตำนานแข้งทีมชาติเวลส์ ปฏิเสธทีมปีศาจแดงถึงสองครั้งในตอนที่เขาอยู่กับ เซาแธมป์ตัน ก่อนเลือกย้ายมาร่วมทีม ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เมื่อปี 2007 ก่อนที่เขาจะสร้างชื่อโด่งดัง จนย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวด้วยค่าตัวสถิติโลก 85 ล้านปอนด์เมื่อปี 2013 และประสบความสำเร็จสูงสุดในสเปน รวมถึงเวทียุโรป
โดย เบล ได้เปิดเผยว่าในเวลานั้น เขาได้รับข้อเสนอจาก แมนฯ ยูไนเต็ด รวมถึงได้พูดคุยกับ เดวิด มอยส์ ที่เข้ามาสืบทอดตำแหน่งจาก เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ทว่าเขาได้ทำการตัดสินใจไปก่อนหน้านั้นแล้ว และทาง แดเนียล เลวี ไม่ต้องการปล่อยนักเตะให้คู่แข่งร่วมลีก
“ยูไนเต็ดและมาดริดเป็นสองทีมนั้น(ที่สนใจคว้าตัวเขา) ผมได้พูดคุยกับ ยูไนเต็ด ใช่แล้ว อันที่จริงพวกเขายื่นข้อเสนอมาสูงกว่ามาดริดด้วยซ้ำ” เบล เผย
“ผมได้พูดคุยกับ เดวิด มอยส์ ไม่ใช่ (เอ็ด วู้ดเวิร์ด), บางทีเอเย่นต์ของผมอาจได้คุย แต่หัวใจของผมไปอยู่ที่มาดริดแล้ว
“ผมมีข้อตกลงบางอย่างกับ แดเนียล เลวี อาจเรียกว่าเป็น “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ” ก็ได้ เพราะเขาไม่อยากขายผมให้คู่แข่งร่วมลีก ดังนั้นถ้ามีทีมจากสเปน, อิตาลี หรือที่ไหนก็แล้วแต่ ผมสามารถย้ายทีมได้ถ้าเราไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปจริง ๆ ผมจึงสามารถย้ายทีมได้
“เรามี ข้อตกลงสุภาพบุรุษ จริง แม้เขาจะทำให้การเจรจามันยากมาก ๆ ก็ตาม
“ผมไม่ได้เลือกตามค่าเหนื่อย พวกเขา (ยูไนเต็ด) เสนอเงินมากกว่าในการซื้อตัวผม แต่ดีลมันไม่เคยคืบหน้าแบบจริง ๆ จัง ๆ เลย”