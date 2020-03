แม้แข่งปี 2021! ยูฟ่าคอนเฟิร์มใช้ชื่อ 'ยูโร 2020' ตามเดิม

สหพันธ์ลูกหนังยุโรป ยืนยันว่าจะใช้ชื่อการแข่งขัน ยูโร 2020 ต่อไป ถึงแม้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะต้องเลื่อนไปจัดในปี 2021 เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัส โควิด-19

ปัญหาไวรัสโคโรนากำลังลุกลามบานปลายไปทั่วโลก ทำให้รายการกีฬามากมายต้องถูกระงับและเลื่อนออกไป ซึ่งก็รวมไปถึงการแข่งฟุตบอลยุโรปในปีนี้ด้วย

โดยเดิมที ยูโร 2020 จะลงฟาดแข้งกันในเดือนมิถุนายนนี้ แต่แล้วด้วยการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางยูฟ่าสังเลื่อนการแข่งไปจัดในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม ปีหน้าแทน

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇