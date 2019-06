แม่นเป้า! เผยสถิติโอริกียิง 3 ครั้งได้ 3 ประตู UCL ปีนี้

ดิว็อค โอริกี กองหน้าลิเวอร์พูล ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการทำ 3 ประตู จากโอกาสยิง 3 ครั้งในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้

หัวหอกชาวเบลเยียมถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทน โรแบร์โต ฟิร์มิโน ก่อนจะกลายเป็นซูเปอร์ซับทำประตูย้ำชัยให้ทีมหงส์แดงเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ได้ 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศ

ประตูดังกล่าวเป็นประตูที่ 3 ของโอริกีจากโอกาสยิงเพียง 3 ครั้งในรายการนี้ เท่ากับว่าเขาไม่มีพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว หากแนวรับฝั่งตรงข้ามเปิดโอกาสให้ได้ส่องประตู

นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้เล่นชาวเบลเยียมคนที่สองเท่านั้น ที่ทำประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ หลังจากที่ ยานนิค การ์ราสโก้ เคยยิงให้แอตเลติโก มาดริด ในนัดชิงชนะเลิศที่พบเรอัล มาดริด เมื่อปี 2016

2 - Divock Origi is only the second Belgium player to score in a Champions League/European Cup final after Yannick Carrasco for Atletico vs Real Madrid in 2016; Origi has scored with all three of his shots in the CL this season. Clinical. #UCLFinal pic.twitter.com/rtpmobuHEN