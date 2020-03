แมนเชสเตอร์รวมใจ! ผี-เรือร่วมบริจาคเงินช่วยธนาคารอาหารชุมชน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมกันบริจาคเงิน 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 3,797,896 บาทไทย) ให้กับ ธนาคารอาหารชุมชน ในเขตมหานครแมนเชสเตอร์รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดในอังกฤษรวมถึงหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกยังคงลุกลามรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันฟุตบอลในลีกต่าง ๆ ยังต้องถูกทยอยเลื่อนออกไป

โดยปกติแล้วทางธนาคารอาหารท้องถิ่นจะได้รับเงินบริจาคตามช่วงที่มีการแข่งขัน โดยจะตั้งกล่องรับบริจาคเงินทุก ๆ เกมเหย้าของสองทีมเมืองแมนเชสเตอร์ผ่านทาง MCFC Fans Foodbank Support และ MUFC Fans Foodbank แต่เนื่องจากการแข่งขันถูกระงับทำให้พวกเขาขาดเงินที่จะมาจัดหาอาหารตรงส่วนนี้ไป

ทำให้แมนฯซิตี้ และแมนฯยูไนเต็ด ร่วมกันบริจาคเงินทีมละ 50,000 ปอนด์ให้กับทาง The Trussell Trust องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือธนาคารอาหารท้องถื่นเพื่อคนไร้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังระบาดรุนแรงต่อเนื่องในขณะนี้ โดยทาง The Trussell Trust มีเครือข่ายมากกว่า 1200 แห่งรวมไปถึง 19 แห่งในมหานครแมนเชสเตอร์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสองยอดทีมนี้ด้วย

"เราภูมิใจกับบทบาทที่แฟนบอลของพวกเราช่วยเหลือธนาคารอาหารท้องถิ่น และเรารับรู้ถึงความตึงเครียดที่องค์กรการกุศลเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ในช่วงเวลาที่ท้าทายของชุมชนเช่นนี้ เรามีความยินดีที่จะร่วมช่วยเหลือไปกับแฟนบอลของพวกเราในการช่วยสมาชิกผู้ด้อยโอกาสของสมาชิก City United" แถลงการณ์ร่วมของทั้งสองสโมสร

