แมนฯ ยูฯ ดวลไบรท์ตัน, สเปอร์สเจอวิลลา เอฟเอ คัพ รอบ 3

ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 3 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยถือเป็นรอบแรกที่มีทีมจากพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพเข้าร่วมแข่งขันด้วย
ผลปรากฎว่ามีคู่ที่น่าสนใจอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกจับสลากให้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ส่วน ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ จะได้เปิดบ้านพบกับ แอสตัน วิลลา
ขณะที่ ลิเวอร์พูล จะได้ลงเล่นในแอนฟิลด์พบกับ บาร์นสลีย์ ทีมจากลีกวัน ด้าน เชลซี จะต้องเป็นทีมเยือนไปทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับ ชาร์ลตัน แอธเลติก ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เป็นเจ้าบ้านดวลกับ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ ทีมจากลีกวัน และฝั่งของ อาร์เซนอล ได้บุกเยือน พอร์ทสมัธ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ
ทั้งนี้ เกมในรอบ 3 จะแข่งขันช่วงระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2026
ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 3 :
◉ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส v ชรูว์สบิวรี ทาวน์
◉ ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส v เซาธ์แฮมป์ตัน
◉ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ v แอสตัน วิลลา
◉ พอร์ท เวล v ฟลีทวู้ด ทาวน์
◉ เปรสตัน นอร์ท เอนด์ vs วีแกน แอธเลติก
◉ อิปสวิช ทาวน์ v แบล็คพูล
◉ เร็กซ์แฮม v น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
◉ ชาร์ลตัน แอธเลติก v เชลซี
◉ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ v เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
◉ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด v ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส
◉ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ v เบรนท์ฟอร์ด
◉ ฟูแลม v มิดเดิ้ลสโบรห์
◉ เอฟเวอร์ตัน v ซันเดอร์แลนด์
◉ ลิเวอร์พูล v บาร์นสลีย์
◉ เบิร์นลีย์ v มิลล์วอลล์
◉ นอริช ซิตี้ v วอลซอลล์
◉ พอร์ทสมัธ v อาร์เซนอล
◉ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ v ลีดส์ ยูไนเต็ด
◉ สวอนซี ซิตี้ v เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน
◉ ซัลฟอร์ด ซิตี้ v สวินดอน ทาวน์
◉ บอร์แฮม วู้ด v แบร็คลีย์ ทาวน์/เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
◉ กริมสบี้ ทาวน์ v เวสตัน ซูเปอร์ แมร์
◉ ฮัลล์ ซิตี้ v แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
◉ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด v บอร์นมัธ
◉ เอ็มเค ดอนส์ v อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
◉ เชลท์แนม ทาวน์ v เลสเตอร์ ซิตี้
◉ เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด v เบอร์มิงแฮม ซิตี้
◉ บริสตอล ซิตี้ v วัตฟอร์ด
◉ สโต๊ค ซิตี้ v โคเวนทรี ซิตี้
◉ แม็คเคิลส์ฟิลด์ v คริสตัล พาเลซ
◉ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด v ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน
◉ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด v แมนส์ฟิลด์ ทาวน์