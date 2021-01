แมนฯ ยูฯ แถลงประณามแฟนเหยียดผิว ตวนเซเบ้, มาร์กซิยาล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาแถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร ประณามการกระทำของแฟนบอลบางส่วนที่มีพฤติกรรมเหยียดผิวและเชื้อชาติของ อักเซล ตวนเซเบ้ และ อ็องโตนี มาร์กซิยาล ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของนักเตะ

ทั้งสองรายถูกแฟนบอลวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนัก ในเกมที่ปีศาจแดงแพ้คาบ้านให้แก่ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อคืนวันพุธ ทว่ากลับมีแฟนบอลบางส่วนกลับวิจารณ์แบบไม่เหมาะสม เมื่อลามไปถึงการเหยียดผิวและเชื้อชาติของทั้งคู่

ด้วยเหตุนี้ ต้นสังกัดอย่าง แมนฯ ยูไนเต็ด จึงต้องออกมาแถงปกป้องนักเตะ รวมถึงประณามแฟนบอลที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจเช่นนี้

We are #UnitedAgainstRacism.



Then, now and always.