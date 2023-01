แมนฯ ซิตี้รอไปก่อน! เอฟราแปลงเพลง Don't look back in anger ฉลองชัยเหนือเรือใบสีฟ้า (มีคลิป)

ตำนานแบ็คซ้ายปีศาจแดงได้ทีร้องเพลงแซวนักร้องแฟนพันธ์ุแท้เรือใบสีฟ้า หลังทีมเอาชนะในเกมดาร์บี้

ปาทริซ เอฟรา ตำนานแบ็คซ้ายของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นำเนื้อเพลง Don't look back in anger มาแปลงใหม่ในเวอร์ชั่น EVRASIS New Remix หลังทีมเอาชนะในศึกดาร์บี้แมตช์

ทัพเรือใบสีฟ้าได้ประตูขึ้นนำในศึกแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ 1-0 ขจาก แจ็ค กรีลิช ก่อนทีมมาได้ประตูตีเสมอจาก บรูโน แฟร์นันด์ส และ มาร์คัส แรชฟอร์ด แซงเอาชนะไปได้ 2-1 แบบสุดมัน

หลังเกม เอฟรา ที่มักจะปะทะคารมกับพี่น้อง โนเอล และ เลียม กัลลาเกอร์ อดีตสมาชิก OASIS ที่เป็นแฟนพันธ์ุแท้ของ แมนฯ ซิตี้ และคราวนี้เป็นทีของฝั่งปีศาจแดงและ เอฟรา ที่จะได้เอาคืนเพื่อนบ้านของพวกเขา

“แกจะไม่มีวันหุบปากฉันได้หรอก

ซิตี้ คงต้องรอต่อไปก่อน

พวกมันรู้ดีว่าสายเกินไป พวกเรากลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

พวกมันสติหลุดไปเลย แต่อย่าเคืองไปเลย ฉันได้ยินที่แกพูด”