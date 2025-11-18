แมนฯยูฯเซ็ง! 'เชชโก้'พักหนึ่งเดือน ชวดช่วยทีมช่วงโปรแกรมแน่น

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องเจอข่าวร้ายก่อนคัมแบ็กพรีเมียร์ลีก เมื่อ เบนยามิน เชชโก้ เตรียมพักราว 4 สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่ได้รับในเกมเสมอ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ก่อนพักเบรกทีมชาติ จากรายงานของ BBC
ดาวยิงวัย 22 ปี ซึ่งย้ายมาจาก แอร์เบ ไลป์ซิก ด้วยค่าตัว 74 ล้านปอนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังในเกมกับไก่เดือยทอง แต่เล่นไม่จบเกมและต้องถูกเปลี่ยนออกในช่วงท้าย ซึ่ง รูเบน อาโมริม เฮดโค้ชของทีม ยอมรับหลังเกมว่าไม่แน่ใจว่าอาการหนักแค่ไหน
แม้แหล่งข่าวในสโมสรจะยืนยันว่าอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงถึงขั้นหนักมาก แต่สื่อดังรายงานว่า เชชโก้ จะต้องพักประมาณหนึ่งเดือน โดยยังต้องรอประเมินอย่างละเอียดอีกครั้ง
การหายไปของกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียอาจทำให้ ยูไนเต็ด ต้องเจอปัญหาในแนวรุก เมื่อจะทับซ้อนกับช่วงที่ ไบรอัน เอ็มเบอโม และ อาหมัด ดิยัลโล เตรียมเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม ถึง 18 มกราคม แม้สโมสรพรีเมียร์ลีกจะไม่จำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นตั้งแต่ช่วงแรกสุดก็ตาม โดยปีศาจแดงหวังให้ทั้งสองคนอยู่ช่วยทีมถึงโปรแกรมเปิดบ้านเจอ บอร์นมัธ ในวันที่ 15 ธันวาคม
ทั้งนี้ เชชโก้ ทำไปแล้ว 2 ประตูกับ 1 แอสซิสต์ จาก 12 นัด นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด