แมนฯยูฯคอนเฟิร์ม สมอลลิง-อเล็กซิส อยู่อิตาลีต่อจนจบซีซั่น

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงยืนยันว่า คริส สมอลลิง และ อเล็กซิส ซานเชซ จะอยู่ค้าแข้งในกัลโช เซเรีย อา ต่อไปจนจบฤดูกาล

ในฤดูกาลนี้ทั้ง สมอลลิง ย้ายไปค้าแข้งกับอาแอส โรมา และ อเล็กซิส ย้ายไปค้าแข้งกับอินเตอร์ มิลาน ด้วยสัญญายืมตัวตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ทว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกมการแข่งขันต้องถูกเลื่อนออกไปจบในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างน้อย ซึ่งระยะเวลาในสัญญายืมตัวนั้นหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายน

ล่าสุด แมนฯยูไนเต็ด ยืนยันแล้วว่าพวกเขาได้ตกลงขยายสัญญายืมตัวสองดีลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ทั้งสองคนอยู่ค้าแข้งในอิตาลีจนจบฤดูกาลค่อนข้างแน่นอนแล้ว

The latest on @Alexis_Sanchez and @ChrisSmalling 👇#MUFC