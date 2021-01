แมนฯซิตี้แถลงผิดหวัง'เมนดี้'แหกกฎจัดปาร์ตี้ปีใหม่

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกแถลงฯแสดงความผิดหวังที่ เบนฌาแม็ง เมนดี้ แบ็คซ้ายชาวฝรั่งเศสฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดงานเลี้ยงปีใหม่

มีรายงานว่าแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสฝ่าฝืนกฎมาตรการป้องกันระดับที่สี่ของรัฐบาลอังกฤษ จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านพักคืนวันส่งท้ายปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเขาได้เชิญบรรดาเพื่อนมาจัดงานที่บ้านของเขาในเชสเชียร์เพียงไม่กี่วันหลังจากทีมเพิ่งขอเลื่อนเกมเยือนเอฟเวอร์ตัน ซึ่งเรื่องมาแดงขึ้นเมื่อมีคนอัพรูปงานฉลองของพวกเขาลงโซเชียลมีเดีย

ล่าสุด แมนฯซิตี้ ได้แสดงความผิดหวังกับการกระทำของแนวรับรายนี้ และได้จัดเจ้าหน้าที่สโมสรสืบเรื่องราวดังกล่าวและจะมีการจัดการเป็นการภายในต่อไป ซึ่ง เมนดี้ ได้ออกมาขอโทษแล้ว

"มันเป็นที่เข้าใจได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของเหตุการณ์ถูกตีความผิดเพี้ยนออกไปในรายงาน และนักเตะได้ทำการขอโทษต่อสาธารณแล้วต่อความผิดพลาดของเขา สโมสรผิดหหวังที่ได้ทราบเรื่องการละเมิดกฎดังกล่าว และจะทำการสืบสวนเป็นการภายในต่อไป"

(🌥) Benjamin Mendy 🇫🇷 admitted he may have breached rules as pals outside his household attended the NYE bash hosted by the City player. It came three days after Covid cases at his club forced their game against Everton to be called off. [@TheSunFootball] #MCFC pic.twitter.com/Pe08pvaSOF