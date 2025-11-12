แมตช์อำลามีแน่! ลาปอร์ต้ายันบาร์ซาไม่ดึงเมสซีกลับทีมในฐานะนักเตะ

โจน ลาปอร์ต้า ประธานสโมสร บาร์เซโลนา ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทีมมีแผนจัดพิธีอำลาให้ ลิโอเนล เมสซี เมื่อเจ้าตัวประกาศแขวนสตั๊ด
แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินา เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ บาร์ซา พาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ทว่ามีเหตุสุดช็อคที่ทำให้เขาต้องอำลาทีมไปในซัมเมอร์ 2021 ชนิดที่ทั้งตัวเขาและแฟนบอลไม่ได้เตรียมใจรับมือ
ซึ่งตามรายงาน เมสซี กับ ลาปอร์ต้า มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากเหตุดังกล่าว ซึ่ง ลาปอร์ต้า ย้ำอยู่เสมอว่าไม่มีใครอยู่เหนือสโมสร
ไม่กี่วันที่ผ่านมา เมสซี โพสต์ไอจีเป็นรูปเขากลับไปเยือน คัมป์ นู อีกครั้งแบบเงียบ ๆ ซึ่งทั้งทีมงานและเพื่อนเก่าที่ บาร์ซา ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อน โดยทิ้งท้ายว่า “เขาหวังจะได้กลับมาที่นี่ เพื่ออำลาแฟนบอลอีกครั้งในฐานะนักเตะอย่างที่เขาไม่เคยได้ทำ”
“ผมดีใจมี่เห็นเมสซีกลับไปที่คัมป์ นู แต่ไม่เลย, เราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมา เรารักเขา ที่นี่คือบ้านของเขา และเขารู้ข้อนั้นดี ผมคิดว่าเขาคู่ควรกับการอำลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่ออาชีพการค้าแข้งของเขาสิ้นสุด” ลาปอร์ต้า เผย
“เราจุผู้ชมได้มากกว่า 105,000 คน ดังนั้นเราอยากเห็นเขากลับมาลงล่นในสนาม เรากำลังเดินเรื่องนั้น และทำให้มั่นใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่โลกฟุตบอลเคยเห็น เราอยากมอบการอำลากับ เลโอ ให้คู่ควรอย่างที่เขาสมควรได้รับ”
แม้จะพูดถึงเผยการจัดพิธีอำลาเมื่อ เมสซี แขวนสตั๊ด แต่ ลาปอร์ต้า ยืนยันว่าการกลับมาคัมป์ นูมาจะไม่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขายังเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่ โดยปัจจุบัน เมสซี เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับ อินเตอร์ ไมอามี จนถึงปี 2028
“มันไม่ใช่วิธีที่เราทุกคนต้องการ ทุกสิ่งดำเนินไปตามที่มันเป็นไป หากบางเรื่อง การอำลาสามารถช่วยลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบได้ มันเป็นสิ่งที่จำเป็น มันคงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม แต่การคาดเดาเรื่องที่เขาจะกลับมาในฐานะนักเตะมันคงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม”