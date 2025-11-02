แฟรงก์ยันเรื่องเล็กแม้มีภาพ “สเปนซ์-ฟาน เดอ เฟน” เมินใส่หลังจบเกม

โธมัส แฟรงก์ กุนซือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยืนยันว่าภาพ เฌด สเปนซ์ และ มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน สองตัวหลักเมินใส่เขาหลังจบเกมพ่าย เชลซี 0-1 เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น
ทีมไก่เดือยทอง เปิดบ้านเสียท่าให้ สิงห์บลูส์ 1-0 จากประตูของ เจา เปโดร ในเกมที่พวกเขาเต็มไปด้วยความผิดพลาด โดยเฉพาะโอกาสทำประตูและการสร้างโอกาสบุกที่ไร้ความอันตราย จนมีเสียงโห่จากแฟนบอลในสนาม
รวมถึงเหตุการณ์ชวนติดตาม เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดทั้ง สเปนซ์ และ ฟาน เดอ เฟน ตรงดิ่งเข้าอุโมงค์ทันที โดย แฟรงก์ พยายามพูดบางอย่างคล้ายกับจะให้นักเตะอยู่ในสนามเพื่อปรบมือให้แฟนบอล แต่ สเปนซ์ หันไปตอบโต้บางอย่างก่อนเดินกลับไป โดยที่ ฟาน เดอ เฟน ไม่แม้แต่หันมามองนายใหญ่ของเขาด้วยซ้ำ
“ผมคิดว่าผมเข้าใจนะว่าทำไมคุณถึงถามคำถามนี้ แต่มันเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น
“มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน และ เฌด สเปนซ์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ และมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น”
นอกจากนี้ แฟรงก์ ยังเผยว่าเขาเข้าใจความผิดหวังและหงุดหงิดของแฟนบอล จากเสียงโห่ในสนาม พร้อมชี้แจงจุดที่ทีมบกพร่องไปในเกมนี้
“ใช่แล้ว 100 เปอร์เซนต์เลย ผมคิดว่าเราต่างสัมผัสได้ถึงความผิดหวัง เต็มไปด้วยอารมณ์ มันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอล เราต้องสงบเยือกนิ่งกว่านี้ในภาพรวม
“ผมคิดว่า เชลซี ทำได้ดี แน่นอนว่าเราเป็นรอง เราโชว์ฟอร์มกันได้แย่ เราขาดพลังงานและความสดใหม่ เราแก้ปัญหาเรื่องการเพรสสูงได้ไม่ดีพอ แม้เราจะแก้มันได้ แต่เป็นเราที่ขาดพลังการเพรสสูงนั้นเอง