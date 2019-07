แฟนแห่รับ! 'เด รอสซี' บินถึงอาร์เจนฯเตรียมเซ็นโบคา

ดานิเอเล เด รอสซี กองกลางประสบการณ์สูง ใกล้ที่จะเป็นนักเตะของ โบคา จูเนียร์ส อย่างเต็มตัว หลังแลนด์ดิ้งถึงอาร์เจนตินาแล้ววันนี้เวลา 16.15 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ท่ามกลางแฟนบอลที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น

Absolute chaos! Daniele De Rossi lands in Argentina and is immediately mobbed by Boca Juniors fans 😳 pic.twitter.com/nzDTtNH2qK