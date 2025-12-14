แฟนอินเดียช้ำรัก! ควักเงินหมื่นดู "เมสซี่" แต่ไม่ได้เห็นหน้า ขโมย "พรมสนาม" กลับบ้านแทนค่าตั๋ว

"GOAT Tour" ของตำนานลูกหนังโลก ลิโอเนล เมสซี่ ในประเทศอินเดียต้องเผชิญกับเหตุการณ์อลหม่านที่เมืองโกลกาตา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เมื่อแฟนบอลผู้คลั่งไคล้ต้องพบกับความผิดหวังขั้นสุดยอด
เหตุการณ์วุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนาม ซอลต์ เลค สเตเดี้ยม โดยแฟนบอลที่ยอมจ่ายค่าตั๋วราคาสูงลิ่ว เพื่อหวังจะได้ยลโฉมไอคอนชาวอาร์เจนตินา ต้องชวดโอกาสสำคัญ
รายงานระบุว่า ทันทีที่เมสซี่ปรากฏตัวในสนาม เขาถูกห้อมล้อมด้วยบุคคลกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยนักการเมือง บุคคลสำคัญ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำให้แฟนบอลที่ซื้อบัตรเข้าชมไม่สามารถมองเห็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างชัดเจน
ความผิดหวังจึงแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้น แฟน ๆ เริ่มประท้วงอย่างรุนแรง และท้ายที่สุด เมสซี่ต้องถูกพาออกจากสนามไปอย่างเร่งด่วน โดยใช้เวลาในสนามเพียงแค่ 20-25 นาทีเท่านั้น
หลังเมสซี่จากไป แฟนบอลที่ผิดหวังอย่างหนักได้แสดงความเดือดดาลด้วยการ ขว้างปาขวด, เก้าอี้ และฉีกป้ายโฆษณา
แต่ไฮไลท์ที่สร้างเสียงหัวเราะและสะท้อนความเจ็บปวดคือภาพของแฟนบอลรายหนึ่ง ที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อเขา แบกพรมที่ใช้ปูพื้นสนาม พาดบ่ากลับบ้าน
เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าสอบถามถึงการกระทำดังกล่าว แฟนบอลรายนี้ตอบด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังและสุดช้ำว่า
"ผมจ่ายเงินไปถึง 10,000 รูปี (ราว 3,500 บาท) สำหรับตั๋ว แต่กลับไม่ได้เห็นแม้กระทั่งหน้าของลิโอเนล เมสซี่! สิ่งที่ผมเห็นมีแต่หน้าของพวกท่านผู้นำ! ผมเลยเอาพรมนี้กลับบ้านไปซ้อมเล่นบอลแทนค่าตั๋วที่เสียไปซะเลย!"