แฟนหงส์ไม่พอใจ! สิงคโปร์พับโปรเจกต์ฮีโร่สู้โควิด-19

สิงคโปร์ตัดสินใจระงับโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร่สู้ศึกโควิด-19 หลังจากมีตัวละครหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้แก่เดอะ ค็อป

รัฐบาลของสิงคโปร์ เปิดตัวโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า "Virus Vanguard" ซึ่งเป็น 5 ตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สัญลักษณ์ของการต่อสู้กับโควิด-19 ทว่า 1 ใน 5 ตัวการ์ตูนนี้กลับสร้างความพอใจให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูล

1 ใน 5 ยอดมนุษย์ตัวการ์ตูนดังกล่าวนั้นถูกตั้งชื่อว่า MAWA Man โดยที่ MAWA นั้นย่อมาจาก Must Always Walk Alone ซึ่งแปลว่า การจะต้องเดินอย่างเดียวดาย

ทว่าเจ้าตัว MAWA Man กลับสร้างไม่พอใจให้แก่เหล่าเดอะ ค็อป เพราะคำว่า Must Always Walk Alone นั้นดันไปตรงกันข้ามกับสโลแกนของหงส์แดงคือ You’ll Never Walk Alone ขณะที่เครื่องแบบของเจ้าตัว MAWA Man ยังเป็นสัญลักษณ์คล้ายโลโก้หงส์แดงที่ถูกขีดฆ่า รวมถึงยังสวมเข็มขัดที่มีโลโก้คล้ายกับตราปีศาจแดงของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกด้วย

Stranger still. MAWA Man was front and centre of the Virus Vanguard imagery as if it was the strongest of the characters. pic.twitter.com/wpUH0XfPgU — Jonathan White (@jmawhite) April 21, 2020

ล่าสุดทางรัฐบาลของสิงคโปร์ก็ทนกระแสต่อต้านไม่ไหว ทำให้ตัดสินใจพับโปรเจกต์นี้ไปแล้ว เพื่อไปดำเนินการแก้ไขตัวละครไม่ให้ถูกข้อครหา

ทั้งนี้ 4 ซูเปอร์ฮีโร่ที่เหลือของโปรเจกต์ "Virus Vanguard" นอกจาก MAWA Man นั้นได้แก่ Fake News Buster ที่สื่อถึงการจัดการกับข่าวปลอม, Dr.Disinfector ที่สื่อการป้องกันแพร่เชื้อ, Circuit Breaker ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่บังคับเด็กหญิงอายุ 12 ปี เพื่อจัดการให้ผู้คนกักตัวอยู่ในบ้าน และ Care-leh Dee ซูเปอร์ฮีโร่สาวที่มีพลังคอยเยียวยาจิตใจผู้คน