แฟนลิเวอร์พูลไม่ปลื้ม แบร์นาร์โด้ ยืนนิ่งไม่ยอมปรบมือ

แฟนบอลลิเวอร์พูล ไม่ปลื้มพฤติกรรมของ แบร์นาร์โด้ ซิลวา ที่ไม่ยอมปรบมือให้นักเตะของพวกเขา ระหว่างเดินลงสนาม ในเกมที่ เอติฮัด สเตเดี้ยม เมื่อคืนนี้

นักเตะเรือใบสีฟ้ายืนตั้งแถวปรบมือรับผู้เล่นหงส์แดงลงสนาม เพื่อให้เกียรติทีมคู่แข่งที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซันนี้ไปครอง ทว่ากองกลางชาวโปรตุกีสกลับยืนนิ่งเฉย ๆ ระหว่างที่ลูกทีมของ เยอร์เก้น คล็อปป์ เดินผ่าน ทำให้สาวกเดอะค็อปหลายคนไม่พอใจและออกมาโจมตีเขาผ่านโซเชียลมีเดีย

Bernardo Silva was having absolutely none of that guard of honour for Liverpool 👏❌ pic.twitter.com/Be0lsk5OcZ