แฟนผีตัวยง! โค้ช U18 เผยแมนฯ​ ยูฯเกือบได้พาลเมอร์ตอนอายุ 16 ปี

คอลิน ลิตเติล กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุด U18 เผยว่าทีมเคยเกือบได้ตัว โคล พาลเมอร์ สมัยเป็นดาวรุ่งในอคาเดมีของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาร่วมทีม

พาลเมอร์ เติบโตขึ้นมาจากอคาเดมีของ ซิตี้ และได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จฤดูกาลเทรเบิลแชมป์ของเรือใบสีฟ้า ก่อนจะเลือกย้ายออกมาเป็นตัวหลักของ เชลซี และกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในฤดูกาลที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยมาบ้างแล้วว่า พาลเมอร์ เป็นแฟนตัวยงของ ยูไนเต็ด และมี เวย์น รูนีย์ เป็นหนึ่งในไอดอล ซึ่ง ลิตเติล ยืนยันในเรื่องนั้น พร้อมยอมรับเสียดายที่ไม่สามารถพานักเตะมาร่วมทีมปีศาจแดงได้ตอนเป็นเยาวชน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

“ผมรู้จักครอบครัวของ โคล พาลเมอร์ เป็นอย่างดี, ผมรู้จักพ่อและลุงของเขา และเราใกล้เคียงที่จะได้ตัว โคล พาลเมอร์ ตอนเขาอายุ 16 ปี คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม” ลิตเติล เผยใน The Athletic’s Talk of the Devils podcast

“เขากำลังลังเล และผมรู้ดีว่าเขาคือแฟนยูไนเต็ดตัวยง เขาอยู่ในจุดที่อายุถึงที่จะสามารถย้ายทีมได้ ตอน 16 ปี ใช่ไหมล่ะ? และพวกเขากำลังลังเล อ้ำอึ้ง, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ในเรื่องนั้น

“ผมคิดว่าท้ายที่สุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยื่นข้อเสนอที่ดีพอให้กับเขา

“แต่มันเป็นความจริงที่เขายังเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเสมอมา และมันก็ใกล้เคียงมาก ๆ

“เราทำดีลนี้ไม่สำเร็จ แต่มันคงยอดเยี่ยมไปเลยถ้าเราทำได้, ว่าไหมล่ะ?”