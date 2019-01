แฟนปืนคิดไกล! ซัวเรซโผล่คอมเมนท์ไอจีเบเยริน

เดนิส ซัวเรซ กองกลางเนื้อหอมของบาร์เซโลนา จุดกระแสย้ายทีมระหว่างเขากับอาร์เซนอลอีกระลอก เมื่อไปคอนเมนท์ใต้ภาพในอินสตาแกรมของ เอคตอร์ เบเยริน ที่เข้าร่วมงานลอนดอนแฟชันวีค

มิดฟิลด์วัย 25 ยังไม่มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในลาลีก้าแม้แต่เกมเดียวในฤดูกาลนี้ แถมยังได้รับโอกาสจาก เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ ส่งลงเป็นตัวสำรองแค่สองนัดเท่านั้น

ดาวเตะวัย 25 จึงแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำในยุโรป หนึ่งในนั้นคือ เดอะ กันเนอร์ส ของ อุไน เอเมรี เจ้านายเก่าของเขาสมัยอยู่กับเซบีญา

ล่าสุดซัวเรซไปเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียชนิดทำเอาแฟนไอ้ปืนใหญ่อดคิดไกลไม่ได้ เมื่อเขาไปคอมเมนท์ใต้ภาพอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนชุด U21 ว่า "อะไรเป็นของนายบ้าง" ก่อนที่เบเยรินจะตอบว่า "ทุกอย่าง ณ ตอนนี้และหลังจากนี้"

Agent Bellerin has been working on bringing Denis Suarez to Arsenal. [IG] pic.twitter.com/4m1XYkKYII — AFCMike (@AFCPW) January 7, 2019