แฟนบอลรอเก้อ! EA คอนเฟิร์ม FIFA 21 ไม่มีเดโม

EA Sports บริษัทผลิตเกมชื่อดังยืนยันว่า FIFA 21 จะไม่มีเวอร์ชันเดโมให้ทดลองเล่นในปีนี้

ตามปกติเกม FIFA ของทาง EA Sports จะมีการปล่อยตัวเดโมให้แฟนบอลได้ทดลองเล่น และลิ้มลองฟีเจอร์ใหม่ๆ ในเกม ก่อนที่จะมีการวางจำหน่ายจริง

อย่างไรก็ดี ทาง EA Sports ได้ยืนยีนผ่านทางทวิตเตอร์ว่า พวกเขาจะไม่ปล่อยเดโมสำหรับเกมภาคนี้ออกมา เพื่อนำเวลาไปโฟกัสกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้เล่นสำหรับเกมคอนโซล เน็กซ์เจน ที่จะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้ ทาง EA Sports ยังเปิดเผยด้วยว่าสมาชิก EA PLAY จะได้ลองเล่นเกมก่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ส่วนเกมจะวางจำหน่ายจริงในวันที่ 9 ตุลาคมนี้

"เราจะไม่ปล่อยเดโมสำหรับ FIFA 21 แทนที่จะทำอย่างนั้น เราตัดสินใจที่จะให้ทีมพัฒนาของเราใช้เวลาโฟกัสไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเกมเวอร์ชันเต็มในคอนโซลทั้งเจนนี้และเจนหน้า

"เราจะเปิดให้สมาชิก EA PLAY ได้เล่นในอีก 10 วันต่อจากนี้ และจะวางจำหน่ายเกมในวันที่ 9 ตุลาคม"

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.