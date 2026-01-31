แฟนบอลต้องเข้าใจ! 'แฟรงค์'ชี้ตลาดนักเตะของจริงไม่ง่ายเหมือนเล่นเกม FM

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยอมรับว่าตลาดซื้อขายนักเตะในชีวิตจริงมีความซับซ้อนกว่าที่แฟนบอลคิด และไม่เหมือนเกม Football Manager หลังมีเสียงวิจารณ์เรื่องการเสริมทัพช่วงตลาดเดือนมกราคม
ไก่เดือยทองเสริมทัพช่วงตลาดมกราคมด้วยการคว้าตัว คอเนอร์ กัลลาเกอร์ จาก แอตเลติโก มาดริด ด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์ และเซ็นสัญญา ซูซา แบ็กซ้ายชาวบราซิลแบบระยะยาว ซึ่งแฟนบอลมองว่าไม่เพียงพอ เพราะทีมกำลังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงาน รวมถึงต้องยกระดับผลงานในลีกให้ดียิ่งขึ้น
โดย แฟรงค์ ยอมรับว่าต้องการได้นักเตะใหม่หลายรายมาเสริมทัพ เช่น อองตวน เซเมนโย แต่ในตลาดนักเตะทุกอย่างไม่ได้ง่าย และสโมสรพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้ว
“มันชัดเจนมากว่า สโมสรต้องการเซ็นสัญญากับเซเมนโย พวกเขาทำทุกอย่างแล้ว และนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตระกูลลูอิสมีความมุ่งมั่นกับสโมสรอย่างมาก” แฟรงค์ กล่าว
“นี่คือระดับของนักเตะที่เรามองหาเพื่อยกระดับทีม”
“แฟนบอลต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้สโมสร เช่นเดียวกับผม, เจ้าของทีม, สต๊าฟฟ์และนักเตะ ทุกคนล้วนต้องการสิ่งที่ดีที่สุด"
"แต่ตลาดนักเตะไม่ใช่ Football Manager น่าเสียดายที่มันไม่ใช่ ถ้าใช่มันคงง่ายขึ้น แต่ก็คงน่าเบื่อลงและเราคงไม่มีเรื่องราวดีๆ ให้พูดถึงมากเท่านี้”
ทั้งนี้ แฟรงค์ เข้ามารับตำแหน่งกุนซือ สเปอร์ส ต่อจาก อังเก้ ปอสเตโคกลู เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว พร้อมสัญญาถึงปี 2028 แต่ผลงานในฤดูกาลแรกยังน่าผิดหวัง หลังทีมรั้งอันดับ 14 พรีเมียร์ลีก และไม่ชนะในลีกมา 5 นัดติดต่อกัน ทำให้เริ่มมีเสียงโห่และเสียงเรียกร้องให้ปลดเขาในเกมเหย้าหลายนัดหลัง