แฟนกาตาร์ชูรูป’โอซิล’ตอบโต้เยอรมันปิดปากประท้วง

แฟนบอลชาวกาตาร์ ชูรูปภาพของ เมซุต โอซิล ระหว่างเกมกับทีมชาติสเปน เพื่อเป็นการตอบโต้นักเตะทีมชาติเยอรมนีที่ปิดปากประท้วงกรณีถูกสั่งแบนปลอกแขน OneLove ในเกมนัดแรก

ก่อนหน้านี้ อินทรีเหล็กเป็นหนึ่งในชาติยุโรปที่เข้าร่วมแคมเปญสวมปลอกแขน OneLove ปลอกแขนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการสนับสนุนความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน

ทว่าแคมเปญดังกล่าวผิดต่อหลักศาสนาของ กาตาร์ ทำให้ถูก ฟีฟ่า ขู่ที่จะแจกใบเหลืองให้กับนักเตะที่สวมปลอกแขนลงสนามตั้งแต่ต้นเกม ทำให้ นักเตะเยอรมันเลือกปิดปากประท้วงในช่วงถ่ายรูปทีมก่อนเกมที่พบ ญี่ปุ่น ในเกมแรก อีกทั้ง สมาคมฟุตบอลเยอรมัน หรือ เดเอฟเบ ก็พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับฟีฟ่า

ในเกมที่ สเปน เสมอ เยอรมัน 1-1, มีแฟนบอลกาตาร์จำนวนหนึ่งชูภาพวาด และภาพในสีเสื้อทีมชาติเยอรมัน ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคนในชาติรุมวิจารณ์อย่างหนักหน่วง หลังทีมตกรอบฟุตบอลโลก 2018 จนเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นทีมชาติมาแล้ว

“ผมเป็นคนเยอรมันเมื่อเราชนะ แต่ผมจะกลายเป็นผู้อพยพเมื่อเราแพ้” ครั้งหนึ่ง โอซิล เคยกล่าวไว้ หลังตกเป็นเป้าวิจารณ์

การโดนวิจารณ์ครั้งนั้นของ โอซิล เริ่มจากช่วงก่อนฟุตบอลโลก 2018 ที่เจ้าตัวโพสต์รูปที่ถ่ายกับประธานาธิบดีตุรเคีย ทำให้เกิดกระแสต่อต้านแนวรุกวัย 34 ปีรายนี้อย่างหนัก และมาประทุขึ้นเมื่อทีมตกรอบ

A fan goes around the Germany fans holding up a poster of Mesut Ozil and covering his mouth. pic.twitter.com/AfSPhKWP8L