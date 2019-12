แพ้4ชนะ1! ยูเออีแถลงปลด’ฟาน มาร์ไวจ์’เซ่นผลงานดิ่ง

ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปลด เบิร์ต ฟาน มาร์ไวจ์ กุนซือชาวดัตช์ ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ช

เทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์เข้ามารับงานคุมทีมยูเออี ต่อจาก อัลแบร์โต้ ซัคเคโรนี หลังทำทีมตกรอบศึกเอเชียน คัพไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

โดย ฟาน มาร์ไวจ์ ทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงหลัง โดยทำทีมตกรอบกัลฟ์ คัพ อีกทั้งยังพาทีมเก็บแต้มในฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 ได้เพียง 6 คะแนนหลังผ่าน 4 นัดแรก โดยหนึ่งในนั้นคือการบุกมาแพ้ทีมชาติไทย 1-2 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการแพ้ 4 จาก 5 นัดหลังสุด ก่อนจะโดนทีมปลดในที่สุด

“สมาชิกบอร์ดบริหารสมาคมฟุตบอล UAE ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาของ เบิร์ต ฟาน มาร์ไวจ์ เฮดโค้ชทีมชาติ และเราขอขอบคุณโค้ชและทีมสตาฟฟ์โค้ชของเขาในช่วงเวลาที่ทำงานให้กับทีมชาติ”

“การประกาศเฮดโค้ชคนใหม่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”

สำหรับทีมชาติไทย จะบุกไปเยือน ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้เฮดโค้ชคนใหม่ ในฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 นัดที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2563

UAE Football Federation Terminated the services of the National Team Head Coach

