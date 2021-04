แพทช์ใหม่! เบติสอัพเดตตารางลาลีกา, ตัดทีมร่วมซูเปอร์ลีก

เรอัล เบติส ไม่ตกเทรนด์กับรายการ ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก เมื่อพวกเขาอัพเดตตารางคะแนนลาลีกาใหม่ โดยตัดทีมในลีกที่จะเข้าร่วมรายการดังกล่าวออกไป

12 สโมสรชั้นนำของยุโรป ประกาศแผนร่วมจัดตั้งศึก ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก โดย 3 สมาชิกผู้ก่อตั้งเป็นสโมสรจากสเปนอย่าง เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา และแอตเลติโก้ มาดริด

อย่างไรก็ดี สหพันธ์ลูกหนังยุโรปและลีกที่มีทีมเข้าร่วมก่อตั้ง พร้อมใจกันออกมาคัดค้านแบบสุดตัว พร้อมขู่ขับทีมที่มีส่วนร่วมออกจากการแข่งขันลีกในประเทศ

ล่าสุด เรอัล เบติส จึงหัวใสอัพเดตตารางลาลีกาใหม่ โดยตัด เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา และแอตเลติโก้ มาดริด ออกไป ปรากฎว่า พวกเขาจะรั้งอันดับ 3 ของตารางในเวลานี้ และจะได้ไปเล่นในถ้วยยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้า ร่วมกับ เซบีญา, บียาร์เรอัล และเรอัล โซเซียดาด

