แบน 4 นัด ปรับ 1 หมื่น! รองปธ.ระนอง บุกต่อว่าผู้ตัดสินถึงหน้าห้อง

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีบทลงโทษ ปองพล เกลื่อนสิน รองประธานสโมสรระนอง ยูไนเต็ด ทั้งแบน และปรับเงินจากเหตุการณ์ต่อว่าผู้ตัดสินหลังจบเกมบีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม นัดเสมอ กระบี่ เอฟซี 0-0 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจบการแข่งขัน ผู้ตัดสินทั้ง 4 คน ได้เข้าห้องพักเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่กำลังเก็บของเพื่อเดินทางกลับ ได้มีนายปองพล เกลื่อนสิน ตำแหน่ง Vice President สโมสรระนอง ยูไนเต็ด ลำดับที่ 3 ในเอกสาร Official List ได้เข้ามาบริเวณหน้าห้องผู้ตัดสินและสอบถามผู้ตัดสินถึงกรณีที่ทีมไม่ได้ประตู และได้ต่อว่าผู้ตัดสินด้วยคำหยาบคาย
หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่นำตัวออกไป และไม่มีเหตุการณ์บานปลายใด ๆ โดยหลังจากสอบถามผู้ตัดสินเพิ่มเติมทราบว่า ผู้ตัดสินทั้ง 4 คน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน ได้ยินและยืนยันว่านายปองพล เกลื่อนสิน เป็นผู้ด่าทอผู้ตัดสิน
- ผลพิจารณาโทษ
ลงโทษนายปองพล เกลื่อนสิน รองประธานสโมสรระนอง ยูไนเต็ด ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคำหยาบคาย มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.6 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท เนื่องจากเป็นการกระทำต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันให้พิจารณาเพิ่มโทษ
แต่ทั้งนี้โทษรวมที่จะได้รับต้องไม่เกินสองเท่า คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเพิ่มโทษนายปองพล เกลื่อนสิน รองประธานสโมสรระนอง ยูไนเต็ด พักการทำหน้าที่เพิ่มอีก 2 นัด และปรับเงินเพิ่มอีก 20,000 บาท รวมโทษถูกพักการทำหน้าที่ 4 นัด และปรับเงิน 40,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3 จึงลงโทษปรับหนึ่งในสี่ ปรับเงิน 10,000 บาท