แบน 2 นัด ปรับ 1 หมื่น! ‘โค้ชอ๊อฟ’ ขอจ่ายค่าปรับเองโดนลงโทษวิ่งเย้ย คุซาโนะ

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ลงโทษ กฤตพจน์ แดงกุลา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา การท่าเรือ เอฟซี จากเหตุการณ์วิ่งไปเย้ย ยูกิ คุซาโนะ ที่ยิงจุดโทษไม่เข้าใจในเกม ไทยลีก 2025/26 นัดชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-0 เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 45+2 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ได้จุดโทษในเขตโทษ ยูกิ คุซาโนะ ยิงไม่เข้า จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทีม การท่าเรือ เอฟซี ที่ไม่มีชื่อในเขตเทคนิคคือ ‘โค้ชอ๊อฟ’ กฤตพจน์ แดงกุลา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้วิ่งลงไปในสนามแสดงการเยาะเย้ยผู้เล่นหมายเลข 25 ของ โคราช ที่ยิงไม่เข้า
ผลพิจารณาโทษ ลงโทษนายกฤตพจน์ แดงกุลา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา การท่าเรือ เอฟซี แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.5 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 10,000 บาท
ทั้งนี้สโมสร การท่าเรือ ได้ส่งหนังสือตักเตือนไป และสั่งห้ามทำอีก ซึ่งก่อนหน้านี้ กฤตพจน์ แดงกุลา ได้ออกมาแถลงขอโทษที่ทำให้สโมสรเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมทั้งขอแสดงความริบผิดชอบด้วยการจ่ายค่าปรับเอง